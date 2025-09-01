Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголосило попередні ринкові консультації щодо управління арештованим заводом "Ромєрм", який виробляв заморожені напівфабрикати під брендом "Єрмоліно".

Які потужності та можливості заводу?

Підприємство розташоване у Дніпропетровській області та оцінюється у понад 558 мільйонів гривень, передає 24 Канал з посиланням на дані АРМА.

Дивіться також Будинок на березі Дніпра та квартири в Києві: АРМА виставила на продаж майно Медведчука

Завод має площу понад 4,6 тисяч квадратних метри, оснащений сучасним німецьким і італійським обладнанням та працює за автоматизованим закритим циклом виробництва.

Потужності дозволяють випускати до 1 тонни продукції на добу. На території розташована власна трансформаторна підстанція потужністю 100 тис. кВт, а також гуртожиток для працівників площею більше 2 тисячі квадратних метра.

За підрахунками АРМА, відновлення роботи підприємства може забезпечити до 1000 робочих місць у регіоні. Напередодні представники агентства провели виїзний огляд, щоб перевірити технічний стан та умови збереження активу.

Що відомо про "Єрмоліно"?

Торгова марка "Єрмоліно" з'явилася в Україні у 2008 році. На заводі в Дніпропетровській області під юрособою ТОВ "Ромєрм" налагодили виробництво заморожених напівфабрикатів – від пельменів, вареників і хінкалі до млинців, котлет і бендерок.

Однак підприємство пов'язане з російським бізнесом. Кінцевим бенефіціаром ТОВ "Ромєрм" є громадянин Росії Ілля Александров. В Росії під такою ж маркою "Продукти Єрмоліно" працюють заводи в Калузькій області. Назва бренду походить від однойменного російського міста.

Довідково. У січні 2023 року український суд передав активи "Ромєрм" в управління АРМА. Пізніше Бюро економічної безпеки (БЕБ) звинуватило компанії Александрова в ухиленні від сплати податків в Україні на понад 150 мільйонів гривень у 2019 – 2021 роках.