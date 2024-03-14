Розширення Укрпошти: куди тепер буде доступна доставка

Укрпошта уклала договір з британською компанією DHL Global Match. Це має зробити доставку за кордон доступнішою для українців.

Що ця співпраця значить для Укрпошти

Компанія DHL Global Match займається доставкою посилок у США, Австралію та Канаду. Варто зауважити, що країни Азії також є перспективними точками у які буде здійснюватись перевезення.

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Ігор Смілянський Генеральний директор Укрпошти Партнерство з DHL Global Match – це частина стратегії компанії з розширення експортних маршрутів.

Нова співпраця має не тільки розширити горизонти доставки, а і пришвидшити її. Також не можна ігнорувати, що завдяки роботі з DHL Global Match перевезення посилок стане надінішим.

Тепер надсилати за кордон ще надійніше та швидше. Особливо варто наголосити про переваги для наших експортерів, які продають у великій кількості свої товари на міжнародних маркетплейсах,

– йдеться у повідомленні Укрпошти

Як довго реалізується ця співпраця

Довідка:– компанія, що здійснює доставлення, завдяки власному флоту та суднам авіакомпаній партнерів.

Насправді робота між Укрпоштою та DHL Global Match реалізується уже протягом місяця. Смілянський зауважує, що клієнти служби доставки встигли помітити різниці в якості послуг.

Завдяки вказаній співпраці тарифи залишаються без змін, а от швидкість перевезення збільшується. Станом на тепер, Укрпошта здійснює доставку у 660 тисяч відділень по всій земній кулі.