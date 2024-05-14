Хвилюються за репутацію: продукти Microsoft досі доступні для росіян

Попри спроби обмежити доступ до програмного обмеження з березня цього року, в Microsoft не спромоглися остаточно розірвати зв'язки з російськими IT-компаніями. Як пояснюють, на це є декілька причин, зокрема можливе відлякування клієнтів.

Продукти Microsoft знову доступні на Росії

За інформацією The Moscow Times, з 20 березня американська компанія Microsoft мала обмежити доступ російським IT-компаніям до свого ПЗ, але так цього і не зробила.

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Як розповіли в одному з великих IT-дистриб'юторів, Microsoft навіть не заважає закупівлі та активації нових ліцензій, придбаних за паралельним імпортом.

Не відключила компанія російські ІТ-компанії й від хмарних сервісів.

Як пояснюють в корпорації, це питання вивчають нібито для того, щоб мінімізувати зайві відключення.

До речі, користувачам Росії стали доступні всі оновлення Windows та Office без застосування VPN.

Чому не відбулося блокування

За словами доцента кафедри стратегічного та інноваційного розвитку Фінансового університету Міхаїла Хачатуряна, повне блокування продуктів Microsoft не відбулося через можливі репутаційні втрати у світі.

Ще у березні 2022 року бізнес Microsoft таки почав скорочуватися в Росії. "Майкрософт рус" навіть звільнила майже всіх співробітників, а чинний договір оренди офісу був розірваний.

Вже з осені 2022 року в Росії відбулися проблеми із завантаженням оновлень. Відтак, комп'ютери неможливо було оновити з Windows 10 до Windows 11.

А вже з 20 березня 2024 року компанія мала обмежити ще й доступ до хмарних продуктів: Power BI, Dynamics CRM тощо. Також, доступ до поштового сервісу Microsoft Outlook мав втратитися.

Йдеться про те, що Microsoft та інші західні IT-компанії не хочуть відлякувати клієнтів, зокрема з Китаю.