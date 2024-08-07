Загроза національній безпеці: ДП "Документ" співпрацювало з юристами, що пов'язані з Росією

Українське держпідприємство "Документ" восени 2022 року уклало угоду про представлення своїх інтересів у Німеччині з юридичною компанією Schmider & Eckstein. Обидва засновники цієї компанії мають звʼязки із Росією.

Сумнівна співпраця держпідприємства

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, ДП "Документ" відкрило офіси за кордоном, зокрема в Німеччині, щоб надавати послуги українським громадянам. Юридичний супровід цих офісів у Німеччині здійснювала компанія Schmider & Eckstein.

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Як встановили журналісти, німецька юридична компанія Schmider & Eckstein, заснована Карлом Екштайном і Франком Шмідером, має тісні зв'язки з Росією:

Екштайн публічно підтримує Росію та є громадянином цієї країни, тоді як Шмідер активно працював у Росії і заявляв про своє партнерство з Торгово-промисловою палатою Росії.

Як пояснили у держпідприємстві, угоду припинили, оскільки Шмідер виконав усі покладені на нього завдання. Втім, потреба в його послугах зникла саме після того, як журналісти запитали "Документ" про співпрацю з компанією, що має російський слід.

Як зазначають у Transparency International Ukraine, довіреність, видана юристам, надавала "доволі широкі повноваження" компанії, зокрема, доступ до великого обсягу інформації.

Юридична радниця TI Наталія Січевлюк зазначає, що подібний прецедент міг би створити загрозу національній безпеці України, оскільки інформація про громадян країни є критично важливою для забезпечення національної безпеки.