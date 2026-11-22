Податкова служба назвала ознаки, за якими може виявляти штучне "дроблення бізнесу" між кількома підприємцями. Під підозру можуть потрапити компанії, які формально розподіляють єдину діяльність між ФОПами, але фактично продовжують працювати як один бізнес.

Як податківці розпізнають "дроблення бізнесу"

Штучне "дроблення бізнесу" – це навмисний поділ цілісної господарської діяльності між кількома формально незалежними суб'єктами, переважно фізичними особами – підприємцями. Такий підхід може використовуватися, щоб зменшити податкові зобов'язання та безпідставно скористатися перевагами спрощеної системи оподаткування, повідомляє ДПС.

Серед ознак, які можуть свідчити про таку схему, податківці називають:

Використання однієї IP-адреси для доступу до банківських рахунків, подання звітності та роботи з ПРРО; Реєстрацію великої кількості ФОПів за однією юридичною або фактичною адресою; Роботу кількох підприємців в одному торговельному чи офісному приміщенні; Спільний бренд, логотип або торговельну марку; Наявність працівників, які фактично обслуговують одразу весь бізнес, хоча формально оформлені в різних підприємців.

Де найчастіше використовують такі схеми

Особливо поширеним "дроблення бізнесу" є у роздрібній торгівлі та громадському харчуванні. Наприклад, у супермаркетах і ресторанах його можна помітити за ситуаціями, коли за одну покупку клієнту видають кілька фіскальних чеків.

Економіст Олег Гетман у коментарі 24 Каналу пояснює, що в таких схемах підприємці не лише розподіляють діяльність між ФОПами, а й можуть приховувати значну частину виторгу.

Олег Гетман Економіст, координатор експертних груп Економічної експертної платформи Усі ці схеми дроблення в мережах ресторанів та ритейлу побудовані на тому, що вони не просто дробляться на ФОП, а ще й ФОП не видає переважну більшість фіскальних чеків. Тобто він не показує свій оборот і завдяки цьому й далі може існувати як ФОП. Якщо змусити їх показувати весь оборот, то схема дроблення стає майже нецікавою. Бо ліміти закінчуватимуться за місяць чи кілька тижнів. Надто багато їх треба буде змінювати, тож вигідніше буде перейти на загальну систему.

Гетман також вважає, що для ефективної боротьби з такими практиками необхідне перезавантаження податкової служби. Одним із кроків він називає ухвалення законопроєкту №9243.