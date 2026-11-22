Как налоговики выявляют "дробление бизнеса"

Искусственное " "Дробление бизнеса" " – это преднамеренное разделение целостной хозяйственной деятельности между несколькими формально независимыми субъектами, преимущественно физическими лицами – предпринимателями. Такой подход может использоваться для уменьшения налоговых обязательств и необоснованного использования преимуществ упрощенной системы налогообложения, сообщает ДПС.

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Среди признаков, которые могут свидетельствовать о такой схеме, налоговики называют:

использование одного IP-адреса для доступа к банковским счетам, подачи отчетности и работы с ПРРО; Регистрацию большого количества ФЛП по одному юридическому или фактическому адресу; Работу нескольких предпринимателей в одном торговом или офисном помещении; Общий бренд, логотип или торговую марку; Наличие сотрудников, которые фактически обслуживают сразу весь бизнес, хотя формально оформлены у разных предпринимателей.

Где чаще всего используют такие схемы

Особенно распространенным " "Дробление бизнеса"" является в розничной торговле и общественном питании. Например, в супермаркетах и ресторанах его можно заметить по ситуациям, когда за одну покупку клиенту выдают несколько фискальных чеков.

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Экономист Олег Гетман в комментарии 24 Канала объясняет, что в таких схемах предприниматели не только распределяют деятельность между ФЛП, но и могут скрывать значительную часть выручки.

Олег Гетман Экономист, координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы Все эти схемы дробления в сетях ресторанов и ритейла построены на том, что они не просто дроблятся на ФЛП, но и эти ФЛП не выдают подавляющее большинство фискальных чеков. То есть он не показывает свой оборот и благодаря этому может и дальше существовать как ФЛП. Если заставить их показывать весь оборот, то схема Дробления станет практически неинтересной. Ведь лимиты исчерпаются за месяц или несколько недель. Их придется менять слишком часто, поэтому выгоднее будет перейти на общую систему.

Гетман также считает, что для эффективной борьбы с такими практиками необходима реорганизация налоговой службы. Одним из шагов он называет принятие законопроекта №9243.