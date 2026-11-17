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Почему "Маркетопт" заявил о новых обысках и давлении на бизнес

Генеральный директор "Маркетопта" Марина Марченко сообщила, что во время обысков работа шести магазинов сети в течение длительного времени была фактически заблокирована, поэтому покупатели не могли приобрести товары.

В компании подчеркивают, что выполняют ранее согласованную с БЭБ дорожную карту. В частности, сеть уже перечислила в государственный бюджет десятки миллионов гривен, однако на следующий день после перечисления средств правоохранители усилили меры в отношении бизнеса.

Десятки миллионов гривен – в бюджет. Около 150 магазинов – на одном чеке. И снова обыски БЭБ. Мы выполняли и продолжаем выполнять согласованную дорожную карту. Но после уплаты средств в бюджет давление на бизнес не прекратилось. Во время последних обысков работа шести магазинов была фактически заблокирована– отметила она.

По словам представительницы компании, во время обысков правоохранители также интересовались пищевой продукцией, ее остатками и соблюдением процедур в сфере пищевой безопасности. К следственным мероприятиям, как утверждает Марченко, привлекали представителей Госпродпотребслужбы:

В "Маркетопте" предполагают, что ситуация может быть связана с другими внешними интересами, в частности с недобросовестной конкуренцией.

Компания заявила о намерении обжаловать действия правоохранителей и обращаться за юридической помощью в Офис генерального прокурора, суды и Раду бизнес-омбудсмена.

Что ответили в БЭБ на обвинения "Маркетопта"

После заявления в сети в Бюро экономической безопасности сообщили, что по состоянию на ноябрь 2026 года компания продолжает практику "дробление бизнеса".

В БЭБ отметили, что в рамках уголовного производства представители сети признали нарушения и выразили готовность возместить нанесенный государству ущерб.

В мае 2026 года "Маркетопт" публично сообщил о внедрении комплекса мер, которые должны были привести бизнес-процессы в соответствие с требованиями законодательства. В течение июля – сентября компания частично возместила убытки – в общей сложности на 60 миллионов гривен.

БЭБ положительно оценивает шаги бизнеса, направленные на возмещение убытков государству и переход к прозрачной модели работы. Однако такие действия сами по себе не отменяют предусмотренных законом процедур и не являются безусловным основанием для прекращения досудебного расследования. А проведение следственных действий в рамках уголовного производства нельзя автоматически отождествлять с давлением на бизнес– говорится в сообщении бюро.

В БЭБ также заявили, что цель работы ведомства – не препятствовать законной предпринимательской деятельности, а противодействовать экономическим правонарушениям, защищать государственные финансы и обеспечивать равные конкурентные условия для добросовестного бизнеса.

К слову, ранее " Сеть "Маркетопт" заявила о намерении отказаться от практики "Дробление бизнеса" " до 2027 года. Для этого предприятие должно было изменить организацию работы магазинов и перейти к единой прозрачной модели ведения деятельности.

Нынешний спор между компанией и БЭБ касается того, достаточно ли уже предпринятых шагов для устранения нарушений.