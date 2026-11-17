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Чому "Маркетопт" заявив про нові обшуки та тиск на бізнес

CEO "Маркетопту" Марина Марченко повідомила, що під час обшуків роботу шести магазинів мережі протягом тривалого часу фактично заблокували, через що покупці не могли придбати товари.

У компанії наголошують, що виконують раніше погоджену з БЕБ дорожню карту. Зокрема, мережа вже перерахувала до державного бюджету десятки мільйонів гривень, однак наступного дня після перерахування коштів правоохоронці посилили заходи щодо бізнесу.

Десятки мільйонів гривень – у бюджет. Близько 150 магазинів – на єдиному чеку. І знову обшуки БЕБ. Ми виконували і продовжуємо виконувати погоджену дорожню карту. Але після сплати коштів до бюджету тиск на бізнес не припинився. Під час останніх обшуків роботу шести магазинів було фактично заблоковано– зазначила вона.

За словами представниці компанії, під час обшуків правоохоронці також цікавилися харчовою продукцією, її залишками та дотриманням процедур у сфері харчової безпеки. До слідчих заходів, як стверджує Марченко, залучали представників Держпродспоживслужби:

У "Маркетопті" припускають, що ситуація може бути пов'язана з іншими зовнішніми інтересами, зокрема недобросовісною конкуренцією.

Компанія заявила про намір оскаржувати дії правоохоронців і звертатися по юридичну допомогу, до Офісу генерального прокурора, судів та Ради бізнес-омбудсмена.

Що відповіли в БЕБ на звинувачення "Маркетопту"

Після заяви в мережі у Бюро економічної безпеки повідомили, що станом на листопад 2026 року компанія продовжує практику "дроблення бізнесу".

У БЕБ зазначили, що в межах кримінального провадження представники мережі визнали порушення та висловили готовність відшкодувати завдані державі збитки.

У травні 2026 року "Маркетопт" публічно повідомив про впровадження комплексу заходів, які мали привести бізнес-процеси у відповідність до вимог законодавства. Упродовж липня – вересня компанія частково відшкодувала збитки – загалом на 60 мільйонів гривень.

БЕБ позитивно оцінює кроки бізнесу, спрямовані на відшкодування збитків державі та перехід до прозорої моделі роботи. Однак такі дії самі по собі не скасовують передбачених законом процедур і не є безумовною підставою для припинення досудового розслідування. А проведення слідчих дій у межах кримінального провадження не можна автоматично ототожнювати з тиском на бізнес– йдеться у повідомленні бюро.

У БЕБ також заявили, що мета роботи відомства – не перешкоджати законній підприємницькій діяльності, а протидіяти економічним правопорушенням, захищати публічні фінанси та забезпечувати рівні конкурентні умови для доброчесного бізнесу.

До слова, раніше мережа "Маркетопт" заявляла про намір відмовитися від практики "дроблення бізнесу" до 2027 року. Для цього підприємство мало змінити організацію роботи магазинів і перейти до єдиної прозорої моделі ведення діяльності.

Нинішня суперечка між компанією та БЕБ стосується того, чи достатньо вже зроблених кроків для усунення порушень.