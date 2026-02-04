"Дроблення бізнесу" процвітає: Гетманцев розповів про аномальне зростання кількості ФОПів

Під час повномасштабної війни в Україні різко зросла кількість ФОПів, проте це зовсім не означає зростання економіки. Данило Гетманцев вважає, що причина цьому одна – процвітання тіньових схем у бізнесі.

Чому зростає кількість ФОПів і як це пов’язано з "дробленням бізнесу"?

Голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев вважає аномальним зростання кількості фізичних осіб-підприємців в останні роки, пише "Економічна правда".

Дивіться також "Дроблення бізнесу" на сотні ФОПів: податкова викрила 10 відомих мереж

Це абсолютна аномалія, коли у війну збільшується кількість ФОПів. У нас економіка впала. Якщо ми будемо такими темпами забезпечувати приріст ВВП, то ми дійдемо до обсягів 2021 року (в реальних цінах) тільки у 2038 році. Звідки у нас "плюс" 200 тисяч ФОПів?

– заявив посадовець.

За його словами, така тенденція може свідчити про розширення тіньової економіки, зокрема схем "дроблення бізнесу".

До прикладу, в Україні є низка роздрібних мереж магазинів, які не оформлюються легально, а дроблять свій бізнес на низку ФОПів, аби не сплачувати ПДВ. Водночас є й "білий" бізнес, який працює чесно.

Держава не має права не забезпечити рівні умови господарювання, єдиний закон для всіх. Адже вона тоді просто цих "білих", які сплачують податки, вона робить їх лохами,

– вважає голова податкового комітету.

Як працює схема дроблення бізнесу?

Схеми дроблення бізнесу дозволяють підприємцям не показувати весь оборот. Про це в коментарях 24 Каналу розповіли економіст Олег Гетман та податковий консультант Михайло Смокович.

Схеми дроблення великих бізнесів особливо поширені в роздрібній торгівлі та громадському харчуванні. Помітними вони стають, коли в супермаркеті чи ресторані видають кілька чеків про оплату.

Олег Гетман Економіст, координатор експертних груп Економічної експертної платформи Усі ці схеми дроблення в мережах ресторанів та ритейлу побудовані на тому, що вони не просто дробляться на ФОП, а ще й ФОП не видає переважну більшість фіскальних чеків. Тобто він не показує свій оборот і завдяки цьому й далі може існувати як ФОП. Якщо змусити їх показувати весь оборот, то схема дроблення стає майже нецікавою. Бо ліміти закінчуватимуться за місяць чи кілька тижнів. Надто багато їх треба буде змінювати, тож вигідніше буде перейти на загальну систему.

Щоб боротися зі схемою дроблення бізнесу, українській податковій службі потрібне перезавантаження. Для цього мають ухвалити законопроєкт №9243, проте його розгляд відкладають. Податковий консультант Михайло Смокович також вважає, що податкова сьогодні має недостатньо засобів для викриття схем, тож має отримати більше можливостей.

Михайло Смокович Бухгалтер, податковий консультант Податкова має виявляти такі випадки, але інструменти в неї обмежені. У разі виявлення вона може трактувати це як дроблення бізнесу й намагатися в актах всіх цих ФОПів зібрати разом. І весь оборот, який пройшов по цьому магазину, оподатковувати не по спрощеній системі, як це зробила компанія, а по загальній. Але тут дуже складно для податкової все зібрати докупи, виявити й притягнути до відповідальності саму компанію.

Які збитки приносять державі тіньові схеми?