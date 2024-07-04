На Prozorro тепер можна купувати дрони українських виробників

Держава тепер може закуповувати дрони українського виробництва через закритий функціонал Prozorro — уряд ухвалив відповідну постанову. Цей крок сприятиме прозорості та підвищенню ефективності закупівель дронів.

Як працюватиме система закупівлі

Виробники матимуть рівні умови доступу до державних контрактів, а конкуренція дозволить державі закуповувати дрони за вигіднішими умовами.

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Для виробників це означає можливість активніше розвиватися, створювати робочі місця і масштабувати виробництво в десятки разів.

Уся чутлива інформація буде закрита для широкого загалу, щоб уникнути доступу росіян.

У лютому уряд вперше дозволив купувати дрони через закритий функціонал Prozorro. Тоді це стосувалось масових дронів іноземних виробників, таких як Mavic, Autel та Matric. Тепер ця можливість поширена і на українських виробників.

Як відбуватиметься закупівля

Замовник, який хоче придбати дрон, виставляє на Prozorro оголошення-рамку з описом необхідного безпілотника. У цій рамці можуть зареєструватися продавці. Після реєстрації вони отримують інформацію про строки, місце поставки та інші дані, необхідні для закупівлі.

Наступним етапом є аукціон, де переможе той продавець, який надасть найвигіднішу пропозицію.