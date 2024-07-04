Как будет работать система закупки
Производители будут иметь равные условия доступа к государственным контрактам, а конкуренция позволит государству закупать дроны по более выгодным условиям.
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Для производителей это означает возможность активнее развиваться, создавать рабочие места и масштабировать производство в десятки раз.
В феврале правительство впервые разрешило покупать дроны через закрытый функционал Prozorro. Тогда это касалось массовых дронов иностранных производителей, таких как Mavic, Autel и Matric. Теперь эта возможность распространена и на украинских производителей.
Как будет происходить закупка
Заказчик, который хочет приобрести дрон, выставляет на Prozorro объявление-рамку с описанием необходимого беспилотника. В этой рамке могут зарегистрироваться продавцы. После регистрации они получают информацию о сроках, место поставки и другие данные, необходимые для закупки.