Как будет работать система закупки

Производители будут иметь равные условия доступа к государственным контрактам, а конкуренция позволит государству закупать дроны по более выгодным условиям.

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Для производителей это означает возможность активнее развиваться, создавать рабочие места и масштабировать производство в десятки раз.

Обратите внимание! Вся чувствительная информация будет закрыта для широкой общественности, во избежание доступа россиян.

В феврале правительство впервые разрешило покупать дроны через закрытый функционал Prozorro. Тогда это касалось массовых дронов иностранных производителей, таких как Mavic, Autel и Matric. Теперь эта возможность распространена и на украинских производителей.

Как будет происходить закупка

Заказчик, который хочет приобрести дрон, выставляет на Prozorro объявление-рамку с описанием необходимого беспилотника. В этой рамке могут зарегистрироваться продавцы. После регистрации они получают информацию о сроках, место поставки и другие данные, необходимые для закупки.

Обратите внимание! Следующим этапом является аукцион, где победит тот продавец, который предоставит самое выгодное предложение.