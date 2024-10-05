Ротенберги почали захоплювати землю в Севастополі: що друзі Путіна надумали там будувати

Друзі Путіна Борис та Аркадій Ротенберги почали захоплювати землю в Криму. Вони сподіваються, що у Севастополі можна звести елітне місце відпочинку.

Російські олігархи захоплюють землю

Аркадій та Борис Ротенберги почали захоплювати землю в Криму. Олігархи з найближчого оточення Путіна сукупно відібрали в українських та місцевих власників як мінімум 10 ділянок у Балаклавській бухті, інформують росЗМІ.

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Друзі Путіна почали забирати ділянки ще в далекому 2015 році, однак прискорився процес після початку повномасштабного вторгнення. Втім, навіть зараз Ротенберги далекі від того, щоб захопити всі об'єкти, які їм потрібні.

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Що Путін наказав там збудувати

У 2018 році Путін доручив Ротенбергам збудувати у Севастополі яхт-клуб. У бухті планували звести марину на 600 місць для яхт, також тут повинні були бути готелі для відпочивальників.

Проєктуванням яхт-клубу мав займатися "Стройгазмонтаж" Ротенбергів, а її будівництво мало стати завданням "Мостотресту", який відповідав за будівництво Керченського мосту до окупованого Криму.