Российские олигархи захватывают землю

Аркадий и Борис Ротенберги начали захватывать землю в Крыму. Олигархи из ближайшего окружения Путина совокупно отобрали у украинских и местных владельцев как минимум 10 участков в Балаклавской бухте, информируют росСМИ.

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Друзья Путина начали забирать участки еще в далеком 2015 году, однако ускорился процесс после начала полномасштабного вторжения. Впрочем, даже сейчас Ротенберги далеки от того, чтобы захватить все объекты, которые им нужны.

Что Путин приказал там построить

В 2018 году Путин поручил Ротенбергам построить в Севастополе яхт-клуб. В бухте планировали возвести марину на 600 мест для яхт, также здесь должны были быть отели для отдыхающих.

Проектированием яхт-клуба должен был заниматься "Стройгазмонтаж" Ротенбергов, а ее строительство должно было стать задачей "Мостотреста", который отвечал за строительство Керченского моста в оккупированный Крым.