Замість зайця – ведмідь: Duracell повертається в Росію, але з іншою назвою

Компанія Duracell повертається на російський ринок, але з іншою назвою та брендуванням. Її продукція буде вдвічі дорожчою. Компанія сплачуватиме податки у бюджет країни-агресорки, з яких потім купують зброю для знищення українців.

Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк заявив 24 Каналу, що потрібно далі тиснути на міжнародну спільноту. Це абсолютно неприйнятна ситуація.

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"Вони себе спокійно почувають, повертаючись на ринок Росії, беручи на себе зобов'язання платити податки в бюджет, щоб за ці податки направлялися на зброю для знищення українців. Це абсолютно неприйнятна ситуація, ми маємо з нею щось робити і далі продовжуватимемо тиснути на міжнародну спільноту, щоб вона перестала гратись в лицемірство", – наголосив посадовець.

Виробник батарейок та акумуляторів Duracell повернеться у Росію під новою назвою наприкінці вересня. Продукція продаватиметься під брендом Opticell. Зміниться і брендування – місце звичного кролика займе рудий ведмідь. Зазначається, що ціни на батарейки Opticell зростуть у два рази.

Корупційні премії для компаній

Михайло Подоляк підкреслив, що є санкції щодо певних громадян чи компаній з російською юрисдикцією. Для компаній споживчої галузі санкцій немає. Понад тисяча компаній, які виготовляють товари для споживацького ринку, працюють в Росії. Щорічно вони сплачують податків на 4 мільярди доларів.

Сьогодні на російському ринку залишаються працювати компанії, бо там преміальний сегмент. Через те, що Росія закрита країна, ціни вищі на 15 – 30 % від загальних цін по глобальному ринку. Там, до речі, багато корупційних премій для того, щоб залишатись працювати. Там чудово для людей, які не мають особливих емпатійних внутрішніх стрижнів,

– пояснив радник голови ОПУ.

Подоляк про повернення Duracell на російський ринок: дивіться відео

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