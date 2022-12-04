Двоє українців потрапили до списку Forbes "30 до 30"

Денис Копотун та Олексій Жук опинились в списку Forbes 30 Under 30 North America 2023. Заслуги українців відзначили як лідерів у своїх сферах віком до 30 років.

Як українці опинились у списку "30 до 30"

Українець Денис Копотун мешкає в США й починав свій шлях з YouTube-блогу про ігри на платформі Roblox. За сім років він спромігся зібрати аудиторію в понад 9 мільйонів підписників. Він також має власне телешоу та лінію іграшок.

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У списку Forbes "30 до 30" в категорії "Соціальні мережі" він опинився після створення успішного анімаційного телешоу Denis and Me.

Денис Копотун у списку Forbes "30 до 30" / Фото з відкритих джерел

Олексія Жука видання Forbes відзначило в категорії "Соціальний вплив" як співзасновника climate-tech стартапу Perennial. Стартап Олексія – це технологія, яка дозволяє фермерам зменшити викиди вуглецю на рівні земної поверхні до нуля.

Олексій Жук у списку Forbes "30 до 30" / Фото з відкритих джерел

Climate-tech стартап Perennial вже залучила 25 мільйонів доларів інвестицій, зокрема, від Microsoft. Видання Time включило цей стартап до списку найкращих винаходів 2022 року.

Що відомо про список Forbes "30 до 30"

Список "30 до 30" (30 Under 30) – це набір списків людей віком до 30 років, які щорічно публікуються журналом Forbes та деякими його регіональними виданнями. У 2011 році під керівництвом Рендалла Лейна Forbes опублікував свій список "30 до 30 років".

Американські списки враховують 600 діячів бізнесу та галузі, по 30 відібраних у двадцяти галузях у кожній. Азія та Європа також мають по десять категорій із загальною кількістю по 300 осіб, тоді як Африка має єдиний список із 30 осіб.