Как украинцы оказались в списке "30 до 30"

Украинец Денис Копотун живет в США и начинал свой путь с YouTube-блога об играх на платформе Roblox. За семь лет он сумел собрать аудиторию в более чем 9 миллионов подписчиков. У него также есть собственное телешоу и линия игрушек.

Читайте также Резервное копирование и восстановление: как уберечься от потери данных

В списке Forbes "30 до 30" в категории "Социальные сети" он оказался после создания удачного анимационного телешоу Denis and Me.

Денис Копотун в списке Forbes "30 до 30" / Фото из открытых источников

Алексея Жука издание Forbes отметило в категории "Социальное влияние" как соучредителя climate-tech стартапа Perennial. Стартап Алексея – это технология, позволяющая фермерам уменьшить выбросы углерода на уровне земной поверхности до нуля.

Алексей Жук в списке Forbes "30 до 30" / Фото из открытых источников

Climate-tech стартап Perennial уже привлекла 25 миллионов долларов инвестиций, в том числе от Microsoft. Издание Time включило этот стартап в список лучших изобретений 2022 года.

Что известно о списке Forbes "30 до 30"

Список "30 до 30" (30 Under 30) – это набор списков людей до 30 лет, которые ежегодно публикуются журналом Forbes и некоторыми его региональными изданиями. В 2011 году под руководством Рэндалла Лейна Forbes опубликовал свой список "30 до 30 лет".

Американские списки учитывают 600 деятелей бизнеса и отрасли, по 30 отобранных в 20 отраслях в каждой. Азия и Европа также имеет по десять категорий с общим количеством по 300 человек, в то время как Африка имеет единый список из 30 человек.