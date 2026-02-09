"Фактично смертний вирок": за що медіамагнат Джиммі Лай отримав 20 років в’язниці
- Джиммі Лай, медіамагнат і продемократичний активіст, засуджений у Гонконзі до 20 років ув'язнення за ряд злочинів.
- Вирок Лаю засудили Тайвань та міжнародні групи, вбачаючи в цьому приклад придушення інакомислення владою, контрольованою Комуністичною партією Китаю.
Відомий активіст Джиммі Лай отримав вирок у справі щодо злочинів проти нацбезпеки. Йому присудили найсуворіше покарання за законом Гонконга про національну безпеку, який Пекін запровадив після насильницьких продемократичних протестів у 2019 році.
За що і як покарали Джиммі Лая?
Джиммі Лая, медіамагната та відомого продемократичного активіста, засудили до 20 років ув'язнення в Гонконзі за злочини проти національної безпеки, повідомляє The Guardian.
Дивіться також За порушення нацбезпеки бізнесмену з Гонконга загрожує довічне: що відомо про справу
Цей вирок є кульмінацією багаторічної саги, яка, за словами критиків, відображає перетворення Гонконгу з переважно вільного міста на таке, де інакомислення жорстоко придушується владою, контрольованою Комуністичною партією Китаю.
Лая було засуджено у грудні за звинуваченнями у підбурюванні до заколоту та змові з метою змови з іноземними силами. Він не визнав себе винним за всіма пунктами звинувачення. Засудження за змову передбачає максимальне покарання у вигляді довічного ув'язнення.
Вирок Лаю негайно засудив Тайвань, а також групи захисту свободи преси та прав людини. Human Rights Watch також опублікувала заяву, назвавши тривалість тюремного ув'язнення, призначеного Лаю, "фактично смертним вироком".
Вирок такого масштабу є одночасно жорстоким і глибоко несправедливим. Роки переслідування Лая демонструють рішучість китайського уряду знищити незалежну журналістику та змусити замовкнути кожного, хто наважиться критикувати Комуністичну партію,
– йдеться у заяві.
Причетність Лая до продемократичного руху
Лай є засновником нині неіснуючої Apple Daily, популярної гонконгської газети , яка підтримувала продемократичний рух, що посилився в місті у 2010-х роках, пише Reuters.
Рух було придушено у червні 2020 року шляхом запровадження суворого закону про національну безпеку, який криміналізував більшість форм інакомислення. Влада заявила, що закон необхідний для відновлення стабільності в місті. Лая було заарештовано та висунуто звинувачення згідно з цим законом у серпні того ж року. Apple Daily була змушена закритися у 2021 році.
Лая звинуватили у використанні Apple Daily та політичних зв'язків, зокрема у США, для лобіювання іноземних урядів щодо запровадження санкцій проти Китаю та Гонконгу після придушення продемократичних протестів у 2019 та 2020 роках.
Лай сказав, що він ніколи не закликав до санкцій після набрання чинності закону про національну безпеку, оскільки "це було б самогубством".
Що відомо про покарання іншого бізнесмена в Китаї?
9 грудня Китай стратив Бай Тяньхуея, екскерівника China Huarong International Holdings Limited, після того, як його було засуджено за хабарництво.
Розглянувши справу, Верховний суд Китаю встановив, що підозрюваний скористався своїми різними посадами між 2014 і 2018 роками, щоб надавати допомогу іншим особам у придбанні проєктів та корпоративному фінансуванні, незаконно отримуючи хабарі на загальну суму 1,1 мільярда юанів (близько 157 мільйонів доларів США).
Верховний суд постановив, що злочини, скоєні Баєм, були надзвичайно серйозними, оскільки загальна сума хабарів була особливо великою, а обставини особливо тяжкими. Також ці злочини мали надзвичайно негативні соціальні наслідки та завдали великої шкоди інтересам держави та народу.