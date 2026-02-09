"Фактично смертний вирок": за що медіамагнат Джиммі Лай отримав 20 років в’язниці

Відомий активіст Джиммі Лай отримав вирок у справі щодо злочинів проти нацбезпеки. Йому присудили найсуворіше покарання за законом Гонконга про національну безпеку, який Пекін запровадив після насильницьких продемократичних протестів у 2019 році.

За що і як покарали Джиммі Лая?

Джиммі Лая, медіамагната та відомого продемократичного активіста, засудили до 20 років ув'язнення в Гонконзі за злочини проти національної безпеки, повідомляє The Guardian.

Цей вирок є кульмінацією багаторічної саги, яка, за словами критиків, відображає перетворення Гонконгу з переважно вільного міста на таке, де інакомислення жорстоко придушується владою, контрольованою Комуністичною партією Китаю.

Лая було засуджено у грудні за звинуваченнями у підбурюванні до заколоту та змові з метою змови з іноземними силами. Він не визнав себе винним за всіма пунктами звинувачення. Засудження за змову передбачає максимальне покарання у вигляді довічного ув'язнення.

Вирок Лаю негайно засудив Тайвань, а також групи захисту свободи преси та прав людини. Human Rights Watch також опублікувала заяву, назвавши тривалість тюремного ув'язнення, призначеного Лаю, "фактично смертним вироком".

Вирок такого масштабу є одночасно жорстоким і глибоко несправедливим. Роки переслідування Лая демонструють рішучість китайського уряду знищити незалежну журналістику та змусити замовкнути кожного, хто наважиться критикувати Комуністичну партію,

– йдеться у заяві.

Причетність Лая до продемократичного руху

Лай є засновником нині неіснуючої Apple Daily, популярної гонконгської газети , яка підтримувала продемократичний рух, що посилився в місті у 2010-х роках, пише Reuters.

Рух було придушено у червні 2020 року шляхом запровадження суворого закону про національну безпеку, який криміналізував більшість форм інакомислення. Влада заявила, що закон необхідний для відновлення стабільності в місті. Лая було заарештовано та висунуто звинувачення згідно з цим законом у серпні того ж року. Apple Daily була змушена закритися у 2021 році.

Лая звинуватили у використанні Apple Daily та політичних зв'язків, зокрема у США, для лобіювання іноземних урядів щодо запровадження санкцій проти Китаю та Гонконгу після придушення продемократичних протестів у 2019 та 2020 роках.

Лай сказав, що він ніколи не закликав до санкцій після набрання чинності закону про національну безпеку, оскільки "це було б самогубством".

