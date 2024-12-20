В Україні з'явиться "еАкциз" для боротьба з тіньовим ринком тютюну та алкоголю

Міністерство цифрової трансформації України працює над "еАкцизом" – електронною системою обігу тютюну та алкоголю. Бета-тест застосунку запланований на весну 2025 року.

еАкциз буде доступний в Дії

Про це заявив віцепрем'єр-міністр із інновацій, розвитку освіти, науки і технологій – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, інформує 24 Канал.

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Товари можна буде відстежити протягом усього шляху – від виробника до кінцевого споживача. А кожен українець зможе перевірити легальність товару за кілька кліків через Дію,

– пояснив Федоров принцип роботи сервісу.

Бюрократії буде менше

За словами міністра, бізнес отримуватиме акцизні марки без бюрократії та візитів до податкової служби.

Федоров посилався на дослідження, згідно з яким середньорічна частка нелегального тютюну в Україні становить 16,1%. Тіньовий ринок тютюну призвів до значних фінансових наслідків для держави, втрати якої у 2024 році складуть 21,9 мільярда гривень.

"У нелегальних товарів немає акцизної марки й за них не сплачують податки, через це мільярди щорічно проходять повз бюджет, а люди купують неякісну продукцію невідомого походження", – додав Федоров.

Довідково. Обсяг чорного ринку сигарет в Україні, що включає підробки, продаж у магазинах безмитної торгівлі та контрабанду, помітно скоротився з 19,1% на початку року до 12,6% у жовтні, згідно з нещодавнім дослідженням, проведеним компанією "Кantar Україна". Найбільший сегмент цього чорного ринку припадає на контрафактну продукцію.