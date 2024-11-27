На скільки подорожчають цигарки у 2025 році

З 2025 року ціни на тютюнові вироби буде на 40 гривень більше, пише 24 канал з посиланням на слова народного депутата Ярослава Железняка.

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Встановити поступове зростання розмірів ставок акцизного податку на тютюнові вироби з огляду на мінімальний рівень, визначений Директивою 2011/64/ЄС,

– написав нардеп у своєму Telegram-каналі.

Ярослав Железняк пояснив, що акциз на цигарки привʼязують до євро, а не гривні. Тому фактично з нового року цигарки будуть коштувати на 40 гривень дорожче.

Железняк додав, що в наступному році закон принесе додаткові 20 мільярдів гривень країні.

ЄС закликає Україну підвищити акциз на цигарки

Європейська комісія закликає Київ збільшити акцизні ставки на тютюнові вироби, про що йдеться у звіті Єврокомісії у рамках пакета розширення ЄС у 2024 році.

Річ у тім, що наразі акцизна ставка на тютюнові вироби в Україні становить близько 59 євро за 1000 штук. Тоді як в країнах ЄС податок на цигарки перевищує 90 євро. Зокрема він сягає 177 євро на 1000 штук.

Так вартість цигарок в Україні може зрости майже в половину.

Йдеться про такі ціни: