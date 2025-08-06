Росії не вдалося домовитися з Ethiopian Airlines про оренду пасажирських літаків для поповнення флоту вітчизняних авіакомпаній. Попри спроби налагодити співпрацю, ефіопський перевізник від переговорів відмовився.

Яка позиція Ефіопії?

Про це повідомили російські ЗМІ з посиланням на керівництво компанії 6 серпня, передає 24 Канал. Як заявив CEO Ethiopian Airlines Месфін Тасєв, жодних реальних домовленостей із російською стороною досягнуто не було.

Дивіться також Замість розвитку – банкрутства: у Росії вперше з 2022 року "вмирає" бізнес

За його словами, авіакомпанія не вела змістовних переговорів про лізинг повітряних суден із Росії, і підписання будь-яких угод не планується.

Ми маємо тісні ділові зв'язки зі США і працюємо виключно в межах міжнародного права та американського законодавства. Не готові йти на ризики, які можуть порушити санкційні обмеження,

– прокоментував Тасєв.

Важливо! Факт відсутністі домовленостей підтвердили й у Цивільному авіаційному управлінні Ефіопії, зазначивши, що не можуть впливати на рішення національного авіаперевізника.

Про що просила Росія?

За даними Ch-aviation, російська сторона намагалася домовитися про так званий "мокрий лізинг" (оренда літаків разом з екіпажем) через торгпреда Росії в Ефіопії Ярослава Тарасюка. Йшлося про тимчасове використання іноземних літаків на внутрішніх маршрутах країни-агресора.

Зауважимо, що це не перша спроба Росії знайти міжнародних партнерів для оренди повітряних суден. Раніше схожі звернення надсилали в Казахстан, Киргизстан, Кувейт та Катар, однак жодного підтвердження про успішні домовленості не надходило.