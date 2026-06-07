США посилюють тиск на острів у Карибському морі: великі компанії його активно покидають

Міжнародні компанії активно залишають Кубу. І такі рішення все болісніше б'є по економіці острова. Паралельно адміністрація чинного президент США Дональда Трампа посилює тиск на Кубу.

Що відбувається на Кубі

На острові були припинені операції з використанням карт Mastercard та Visa для іноземців, і це рішення чинне з суботи, 6 червня, про що пише The Wall Street Journal.

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Водночас готельні компанії-гіганти Iberostar та Meliá заявили, що відмовляються від управління щонайменше дюжиною кубинських готелів.

Канадська компанія Royalton Hotels & Resorts припинила свою діяльність – коли зіткнулася з різким падінням туристичного потоку.

Крім того, є невизначеність щодо Sherritt International – канадської гірничодобувної компанії – є одним з найважливіших іноземних інвесторів на Кубі.

Цікаво! Колишній гендиректор Sherritt був колись був прозваний "улюбленим капіталістом" Фіделя Кастро.

У матеріалі йдеться про те, що масовий відтік мігрантів стався після скасування рейсів кількох великих авіакомпаній. Причиною цього став брак авіаційного палива.

Протягом десятиліть іноземні корпорації намагалися закріпитися на острові, попри всі наявні ризики. Також вони належали до одних з останніх залишків іноземних інвестицій в економіці, зокрема саме ці компанії постачали Кубі тверду валюту та ділову експертизу.

Але багато хто дійшов висновку, що ризики перевищують вигоди. Наразі компанії зіткнулися не тільки з погіршенням економічного колапсу, так і з адміністрацією Трампа, яка прагне посилити тиск на Кубу.

Які є ще новини щодо Куби

У травні Дональд Трамп заявив про плани США "звільнити" Кубу. Але додав, що ескалації не буде. Нібито, у цьому немає потреби.

Медіа пишуть, що на вулицях Куби вже почали роздавати зброю. Згідно з інформацією, це відбувається через побоювання щодо нападу США.

Наголошується, що страх перед втручанням Вашингтона був постійним – протягом усієї історії. Але через чинну напруженість загрозу знову почали сприймати серйозно.