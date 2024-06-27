Економічне бронювання: чи можуть на нього сподіватися ФОПи

Нині ФОПи можуть бронювати себе, якщо їх діяльність тісно пов'язана з оборонною сферою. Проте влада розглядає можливість бронювання і інших підприємців.

Економічне бронювання

Проте нині у парламенті зареєстровано законопроєкт № 11331, а незабаром за ним послідували два альтернативні законопроєкти, № 11331-1 та № 11331-2. Ці законодавчі пропозиції зосереджені на змінах, пов'язаних з економічним резервуванням. Зокрема, два законопроєкти пропонують положення, що дозволяють ФОПам бронювати як себе, так і своїх працівників.

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У проєкті №11331 пропонується, щоб частину першу статті 25 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" доповнили пунктом про бронювання.

Умова – відсутність заборгованості по виплаті зарплати та зі сплати загальнодержавних та місцевих податків, зборів та інших обов’язкових платежів.

Нове положення передбачає, що ФОП або його наймані працівники мають право на бронювання, якщо місячний дохід підприємця щонайменше втричі перевищує розмір збору за бронювання військовозобов'язаних, встановлений Податковим кодексом України. Це право залежить від підтвердження господарської діяльності за попередній річний звітний період.

Враховуючи, що подібний проєкт "економічного" бронювання обговорюється найбільше то, ймовірно, що саме таку модель бронювання і буде схвалено, а не модель в якій за орієнтир береться розмір середньої заробітної плати на підприємстві,

– сказав адвокат, керівник Дніпровського офісу юридичної фірми "Ілляшев та Партнери" Олександр Камша.

Законопроєкт № 11331-2 запроваджує положення, що дозволяють ФОПам бронювати себе або своїх працівників. Ці положення повторюють положення попереднього законопроєкту, вимагаючи щомісячного доходу, щонайменше, втричі більшого, ніж розмір збору за бронювання військовозобов'язаних, встановлений Податковим кодексом. Зокрема, якщо плата за бронювання становить 20 400 гривень., то дохід ФОП повинен становити не менше 61 200 гривень. на місяць, щоб мати право на бронювання.

Поява вказаних законопроєктів обумовлена об’єктивною необхідністю забезпечення функціонування економіки України у воєнний час. Основна мета законопроєктів — це створити можливість для добросовісних суб’єктів господарювання, які виплачують білі зарплати та наповнюють державний бюджет, організувати нормальний робочий процес на підприємстві,

– пояснив керуючий партнер АО "EvrikaLaw"Андрій Шабельніков.

Він додав, що завдяки запропонованим змінам в законодавство України, можуть бути створені певні гарантії, що кваліфіковані працівники, які забезпечують стабільний прибуток для підприємства, продовжать виконання свої посадових обов’язків і в умовах воєнного стану це дозволить підприємствам здійснювати стратегічне планування своєї діяльності та розвиватися.