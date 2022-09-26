Попри війну: експорт молочної продукції українських виробників досяг дворічного рекорду

У серпні експорт молочної продукції з України продемонстрував рекордний показник за останні два роки. Подібне зростання очікується і надалі.

Окрім експорту молочки, в умовах повномасштабної війни проти росії також активніше розвиваються галузі виробництва м'яса, переробки зернових культур та альтернативних джерел енергії, зокрема біоетанолу, біогазу та біометану. Про це в етері телемарафону єдиних новин розповів перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький, передає 24 канал.

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Розвиток попри війну

За словами Висоцького, повномасштабне вторгнення росії прискорило трансформацію України з сировинної моделі економіки до продовольчої. Посадовець заявив, що аграрні виробники та фермери, які раніше концентрувалися на одній чи двох культурах, нині диференціюють виробництво з огляду на ризики.

Окрім рекордного зростання експорту молочної продукції, Мінагрополітики фіксує збільшення поголів'я промислового свинарства та птахівництва. Висоцький зауважує, що це пояснюється насамперед здешевленням кормів, а тренд на розвиток тваринництва в Україні триватиме й надалі. Водночас значні інвестиції нині спрямовуються у біоенергетику.

Нещодавно відбулися аукціони з приватизації спиртзаводів. Кінцева запропонована ціна стала у три – чотири рази більшою, ніж стартова. А спиртзавод – це, передусім, біоетанол, біопаливо. У секторі зрозуміли, що набагато вигідніше виготовляти альтернативні джерела енергії – біоетанол, біогаз, біометан, – ніж просто продавати сировину і потім купувати природний газ за космічними цінами,

– пояснив Висоцький.

До слова, посадовець підкреслив, що в Україні вже запущені проєкти за цим напрямком, і до кінця року їх буде ще ціла низка. Вони забезпечують заміщення імпорту енергоресурсів, що важливо для нашої держави, аби вирівняти енергетичний баланс.

Висоцький додав, що ще один напрям, який нині активно розвивається – це глибша переробка зернових культур, а саме виробництво борошна, готових макаронних виробів, амінокислот тощо. Такі проєкти також уже започатковані, проте результату слід очікувати протягом наступних двох – трьох років.