Зазначається, що зростання цін на електроенергію та газ передусім вплине на культури, що вирощуються взимку, в опалюваних теплицях. Це, зокрема, помідори, огірки, перець, а також ті овочі та фрукти, які необхідно зберігати у холодильниках, зокрема, яблука, цибуля та цикорій.

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Європейський фермерський бізнес попереджає про дефіцит продукції

Фермери ЄС зазначають, що очікуваний удар по виробництву та різкий стрибок цін на продукцію унаслідок енергетичної кризи означають, що супермаркети, ймовірно, перейдуть на закупівлю більшої кількості товарів із тепліших країн, зокрема у Марокко, Туреччині, Тунісі та Єгипті.

За словами виробників, зростання цін на газ нині є найбільшою статтею витрат, з якою стикаються європейські фермери, що вирощують культури у теплицях. При цьому, два французьких виробники заявили, що після перепідписання угоди з електропостачальником на 2023 рік, їхні котирування у понад 10 разів перевищують ціни 2021 року.

Водночас європейські фермери борються не лише проти зростання вартості енергоносіїв – ціни на добрива, упаковки та транспортування також підвищуються, що загрожує рентабельності фермерського бізнесу в Європі загалом.

Ми зіткнулися із загальним зростанням виробничих витрат приблизно на 30%. Деякі колеги почали думати про те, щоб залишити свої теплиці порожніми, аби мінімізувати витрати. Ніхто не знає, якою буде ситуація наступного року,

– прокоментував заступник менеджера з продажу німецької Reichenau-Gemüse Йоганнес Гросс.

За словами Гросса, нині на енергію припадає від половини до двох третин додаткових витрат у фермерському виробництві Німеччини. Тим часом нідерландська група тепличних виробників Glastuinbouw Nederland заявляє, що близько 40% з її 3 тисяч учасників нині зазнають серйозних фінансових складнощів.

До слова, за прогнозами виконавчого директора Британської асоціації виробників Джека Ворда, перенесення виробництва фруктів та овочів у тепліші країни надалі буде неминучим. Разом з тим навіть у спекотних країнах, зокрема в Іспанії, фермери, які вирощують фрукти та овочі, нині зіткнулися з 25%-им збільшенням вартості добрив.