Тисне політика Трампа: Ford відмовляється від виробництва електрокарів

Ford Motor "знищує" кілька моделей електромобілів, назавжди відмовляючись від них. Це відповідь на політику адміністрації Трампа та ослаблення попиту на електромобілі, що змушує акцентувати увагу на бензинових та гібридних моделях.

Що відомо про відмову Ford від електрокарів?

Компанія потребуватиме списання 19,5 мільярда доларів, що включає включає 8,5 мільярда доларів за скасовані моделі електромобілів, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

Ford Motor заявила, що замінить повністю електричний F-150 Lightning новою електричною моделлю з подовженим запасом ходу, яка використовує бензиновий двигун для заряджання акумулятора. Компанія також відмовляється від електричної вантажівки наступного покоління під кодовою назвою T3, а також від запланованих електричних комерційних фургонів.

Компанія Ford заявила, що рішуче перейде на бензинові та гібридні моделі та зрештою найме тисячі працівників, навіть попри те, що найближчим часом на спільному заводі акумуляторів у Кентуккі відбудуться деякі звільнення. Компанія очікує, що її глобальний потік гібридів, електромобілів з подовженим запасом ходу та чистих електромобілів досягне 50% до 2030 року, порівняно з 17% сьогодні.

Автовиробник також підвищив свій прогноз щодо скоригованого прибутку до вирахування відсотків та податків на 2025 рік приблизно до 7 мільярдів доларів, порівняно з попереднім діапазоном від 6 до 6,5 мільярда доларів.

Як політика Трампа змінює ринок електромобілів?

Зміна політики Ford відображає реакцію автомобільної промисловості на зменшення попиту на моделі з акумуляторним живленням.

Перспективи для електромобілів цього року також значно погіршилися, оскільки політика президента США Трампа призвела до скорочення федеральної підтримки електромобілів та послаблення правил викидів вихлопних газів, що може спонукати автовиробників продавати більше автомобілів з бензиновим двигуном.

Продажі електромобілів у США впали приблизно на 40% у листопаді після закінчення терміну дії споживчої податкової пільги у розмірі 7 500 доларів. Вона діяла понад 15 років для стимулювання попиту.

15 грудня Ford фактично повністю припинив виробництво другого покоління моделей електромобілів. У своїй майбутній лінійці електромобілів компанія зміщує акцент на більш доступні моделі.

Замість того, щоб витрачати мільярди доларів на великі електромобілі, які зараз не мають шляху до прибутковості, ми спрямовуємо ці гроші на сфери з вищою прибутковістю,

– сказав Ендрю Фрік, керівник одного з підрозділів Ford.

Що відомо про ринок електромобілів в Україні та світі?