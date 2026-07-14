93% вейпів – нелегальні: як в Україні "розрісся" чорний ринок електронних сигарет

Нелегальний ринок електронних сигарет в Україні за останній час значно розширився. Правоохоронці фіксують промислові масштаби виробництва та продажу продукції, яка не має належного державного контролю.

Правоохоронці вилучили тисячі вейпів та мільйони компонентів

Лише за перше півріччя 2026 року в Україні вилучили десятки тисяч електронних сигарет та понад мільйон компонентів, каже народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк.

До парламентського комітету надійшов звіт щодо боротьби з нелегальним ринком підакцизної продукції. За даними Нацполіції, у першому півріччі 2026 року було вилучено:

66 119 флаконів рідин для електронних сигарет;

33 951 електронну сигарету;

18 848 POD-систем;

23 869 картриджів та випарників;

понад 207 тисяч нікотинових бустерів;

понад 371 тисячу ємностей із гліцерином;

понад 414 тисяч ємностей з ароматизаторами.

Підпільна "жижа" стала індустрією. Цифри, які містять цей звіт, показують, що поки що відкладали введення е-акцизу, підпільна частина ринку вейп-продукції розрослася до промислових обсягів,

– каже депутатка.

Майже весь ринок електронних сигарет перебуває у тіні

За словами депутатки, масштаби проблеми підтверджують і результати дослідження Kantar Ukraine за 2025 рік. Згідно з ним, близько 93,6% продукції на ринку електронних сигарет в Україні є нелегальною. Найбільше тіньовий сектор охопив:

одноразові електронні сигарети;

системи зі змінними картриджами;

рідини для вейпів.

Для держави це означає втрату акцизних надходжень, недоотримання податку на додану вартість та складність контролю за виробниками та продавцями.

До слова, дослідження компанії Kantar Україна, опубліковане у жовтні 2025 року, свідчило про те, що в Україні досі 17,8% ринку звичайних сигарет перебуває в тіні. А сам тіньовий ринок становить 5 мільярдів сигарет.

Заступниця Міністра цифрової трансформації Зоряна Стецюк підтверджує для 24 Каналу, що через нелегальний ринок тютюну втрати на основі даних початку 2026 року оцінювалися до 30 мільярдів гривень, а через тіньовий ринок алкоголю – ще мільярди гривень щороку.