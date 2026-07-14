Правоохоронці вилучили тисячі вейпів та мільйони компонентів
Лише за перше півріччя 2026 року в Україні вилучили десятки тисяч електронних сигарет та понад мільйон компонентів, каже народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк.
До парламентського комітету надійшов звіт щодо боротьби з нелегальним ринком підакцизної продукції. За даними Нацполіції, у першому півріччі 2026 року було вилучено:
- 66 119 флаконів рідин для електронних сигарет;
- 33 951 електронну сигарету;
- 18 848 POD-систем;
- 23 869 картриджів та випарників;
- понад 207 тисяч нікотинових бустерів;
- понад 371 тисячу ємностей із гліцерином;
- понад 414 тисяч ємностей з ароматизаторами.
Підпільна "жижа" стала індустрією. Цифри, які містять цей звіт, показують, що поки що відкладали введення е-акцизу, підпільна частина ринку вейп-продукції розрослася до промислових обсягів,
– каже депутатка.
Майже весь ринок електронних сигарет перебуває у тіні
За словами депутатки, масштаби проблеми підтверджують і результати дослідження Kantar Ukraine за 2025 рік. Згідно з ним, близько 93,6% продукції на ринку електронних сигарет в Україні є нелегальною. Найбільше тіньовий сектор охопив:Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google
- одноразові електронні сигарети;
- системи зі змінними картриджами;
- рідини для вейпів.
Для держави це означає втрату акцизних надходжень, недоотримання податку на додану вартість та складність контролю за виробниками та продавцями.
До слова, дослідження компанії Kantar Україна, опубліковане у жовтні 2025 року, свідчило про те, що в Україні досі 17,8% ринку звичайних сигарет перебуває в тіні. А сам тіньовий ринок становить 5 мільярдів сигарет.
Заступниця Міністра цифрової трансформації Зоряна Стецюк підтверджує для 24 Каналу, що через нелегальний ринок тютюну втрати на основі даних початку 2026 року оцінювалися до 30 мільярдів гривень, а через тіньовий ринок алкоголю – ще мільярди гривень щороку.