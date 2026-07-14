Правоохоронці вилучили тисячі вейпів та мільйони компонентів

Лише за перше півріччя 2026 року в Україні вилучили десятки тисяч електронних сигарет та понад мільйон компонентів, каже народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк.

До парламентського комітету надійшов звіт щодо боротьби з нелегальним ринком підакцизної продукції. За даними Нацполіції, у першому півріччі 2026 року було вилучено:

66 119 флаконів рідин для електронних сигарет;

33 951 електронну сигарету;

18 848 POD-систем;

23 869 картриджів та випарників;

понад 207 тисяч нікотинових бустерів;

понад 371 тисячу ємностей із гліцерином;

понад 414 тисяч ємностей з ароматизаторами.

Підпільна "жижа" стала індустрією. Цифри, які містять цей звіт, показують, що поки що відкладали введення е-акцизу, підпільна частина ринку вейп-продукції розрослася до промислових обсягів,

– каже депутатка.

Майже весь ринок електронних сигарет перебуває у тіні

За словами депутатки, масштаби проблеми підтверджують і результати дослідження Kantar Ukraine за 2025 рік. Згідно з ним, близько 93,6% продукції на ринку електронних сигарет в Україні є нелегальною. Найбільше тіньовий сектор охопив:

одноразові електронні сигарети;

системи зі змінними картриджами;

рідини для вейпів.

Для держави це означає втрату акцизних надходжень, недоотримання податку на додану вартість та складність контролю за виробниками та продавцями.

До слова, дослідження компанії Kantar Україна, опубліковане у жовтні 2025 року, свідчило про те, що в Україні досі 17,8% ринку звичайних сигарет перебуває в тіні. А сам тіньовий ринок становить 5 мільярдів сигарет.

Заступниця Міністра цифрової трансформації Зоряна Стецюк підтверджує для 24 Каналу, що через нелегальний ринок тютюну втрати на основі даних початку 2026 року оцінювалися до 30 мільярдів гривень, а через тіньовий ринок алкоголю – ще мільярди гривень щороку.