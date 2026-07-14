Правоохранители изъяли тысячи вейпов и миллионы компонентов
Только за первое полугодие 2026 года в Украине изъяли десятки тысяч электронных сигарет и более миллиона компонентов, сообщает народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк.
В парламентский комитет поступил отчет о борьбе с нелегальным рынком подакцизной продукции. По данным Нацполиции, в первом полугодии 2026 года было изъято:
- 66 119 флаконов жидкостей для электронных сигарет;
- 33 951 электронную сигарету;
- 18 848 POD-систем;
- 23 869 картриджей и испарителей;
- более 207 тысяч никотиновых бустеров;
- более 371 тысячи емкостей с глицерином;
- более 414 тысяч емкостей с ароматизаторами.
Подпольная "жижа" стала целой индустрией. Цифры, приведенные в этом отчете, показывают, что пока откладывали введение электронного акциза, подпольная часть рынка вейп-продукции разрослась до промышленных масштабов,
– говорит депутат.
Почти весь рынок электронных сигарет находится в тени
По словам депутата, масштабы проблемы подтверждают и результаты исследования Kantar Ukraine за 2025 год. Согласно ему, около 93,6% продукции на рынке электронных сигарет в Украине является нелегальной. Больше всего теневой сектор охватил:Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google
- одноразовые электронные сигареты;
- системы со сменными картриджами;
- жидкости для вейпов.
Для государства это означает потерю акцизных поступлений, недополучение налога на добавленную стоимость и сложность контроля за производителями и продавцами.
К слову, исследование компании Kantar Украина, опубликованное в октябре 2025 года, свидетельствовало о том, что в Украине до сих пор 17,8% рынка обычных сигарет находится в тени. А сам теневой рынок составляет 5 миллиардов сигарет.
Заместитель министра цифровой трансформации Зоряна Стецюк подтверждает для 24 Канала, что из-за нелегального рынка табака потери, согласно данным начала 2026 года, оценивались в 30 миллиардов гривен, а из-за теневого рынка алкоголя – еще миллиарды гривен ежегодно.