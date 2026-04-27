Как в Раде хотят ограничить доступ несовершеннолетних к никотину?

Новый законопроект может изменить нормы охраны здоровья населения, чтобы стало возможно уменьшить уровень заболеваемости и смертности из-за курения. Об этом говорится в карточке законопроекта №15196.

Особенно власть хочет уменьшить последствия курения среди детей и молодежи. Речь идет о полном запрете для украинцев до 17 лет на курение, употребление и использование табачных изделий, тех, которые содержат траву, электронных сигарет, устройств для потребления табачных изделий без их сгорания и кальянов.

Ожидается, что запрет позволит сохранить здоровье молодого населения. Так депутатам предлагают изменить статью 13 Закона Украины "О мерах по предупреждению и уменьшению употребления табачных изделий и их вредного влияния на здоровье населения". Именно этот нормативно-правовой документ определяет все основные в Украине принципы и направления государственной политики проблемы курения, ограничение населения к табаку, запрет на продажу таких изделий детям и общую охрану здоровья людей от вреда, наносимого их здоровью.

Так в Законе дополнительно будет определено, что украинцы до 17 лет не могут употреблять табачные изделия и все, что связано с никотином и травяными изделиями для курения, электронными сигаретами и тому подобное. Их продажу лицам моложе этого возраста также планируют запретить.

Последние исследования показывают, что ученики 13 – 15 лет чаще начали получать доступ к никотиновым изделиям. Во время Глобального опроса молодежи относительно табака (GYTS) удалось выяснить что еще с 2017 года среди школьников остается популярным вейпинг – курение электронных сигарет. При этом, 47,3% подростков покупают такие изделия без проблем, несмотря на то, что в Украине действует запрет на продажу до 18 лет.

Антитабачные предупреждения почти не работают, только 21,6% молодежи учитывают надписи об ухудшении здоровья из-за сигарет и отказываются их потреблять.

Заметим! Так называемые вейпы считаются вреднее обычных сигарет, ведь кроме никотина содержат еще и различные химические составляющие. Для детского организма вред от таких изделий в несколько раз больше.

Что предшествовало?

Ранее подобную инициативу придумали в Великобритании. Там планируют запретить покупку сигарет людям, рожденным после 2009 года. Такой запрет будет действовать фактически навсегда. Идея в том, чтобы постепенно сформировать поколение без курения.

В то же время в Украине предлагают приравнять никотиновые паучи к табачным изделиям, чтобы ввести для них такие же ограничения. Речь идет о запрете рекламы, контроль продажи и ограничения для несовершеннолетних. Это должно закрыть пробелы в законодательстве.

Еще в 2025 году в Верховную Раду подали законопроект, который предусматривает усиление контроля или запрет электронных сигарет. Все из-за роста их популярности, особенно среди молодежи. Законодатели хотят жестче регулировать рынок никотиновых изделий.