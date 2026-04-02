Какие изменения по прожаду табачных изделий предлагает Комитет Верховной Рады?

На рынке появились новые табачные изделия, на которые нынешнее законодательство не регулирует. То есть ни продажа несовершеннолетним, ни нормы рекламы в нем не ограничены. Поэтому член фракции "Слуга Народа" и председатель Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий рассказал о законопроекте с изменениями по никотиносодержащим продуктам.

Речь идет о так называемых снюсах – таблетках, которые сделаны из никотина. Хотя они и маленькие, но парламентарий отметил, что никотин вреден в любом количестве. Однако на этот вид продукции законодательство не распространяется, его продажа и реклама не контролируется.

Поэтому законопроект №14110-д должен урегулировать имеющиеся проблемы и приравнять снюсы к обычным сигаретам.

Радуцкий говорит, что Комитет предлагает запретить продажу табачных паучей несовершеннолетним, а также усилить контроль за рекламой таких продуктов.

Важно и то, что законодательно надо урегулировать и другие нарушения. Михаил Радуцкий отметил, что в Украине удалось прекратить продажу электронных сигарет, но люди обходят запрет.

Сейчас завозят отдельно аккумулятор, отдельно жидкость для заправки в электронную сигарету, и продают эту продукцию. Кроме того, у нас до сих пор не стандартизированы пачки сигарет, где медицинское предупреждение должно покрывать 65% внешней передней и задней поверхностей единичной упаковки,

– рассказал Радуцкий.

Народный депутат добавил, что хотя многие и говорят, что табачный бизнес пополняет бюджет Украины. Однако никто не учитывает, сколько денег потом тратится на лечение граждан.

