Украина должна изменить законодательство в сфере защиты персональных данных людей

Одним из требований ЕС является усиленный контроль защиты персональных прав и съемки людей, а также создание независимого органа контроля. В Омбудсмана фиксировали за последние два года стремительное увеличение обращений относительно прав на приватность. Об этом сказала представитель Омбудсмана по информационным правам Юлия Деркаченко на конференции "Правозащитные диалоги", пишет ZMINA.

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Среди изменений предлагают более жесткое регулирование фото- и видеосъемки, если на кадрах есть люди. Они должны знать о съемке, а для распространения контента автор должен будет получать согласие. Люди смогут отказывать в публикации и требовать удаления своих персональных данных. Похожие нормы в Украине уже действуют.

Также ужесточаются требования к компаниям и госорганам по защите данных и уведомления об источниках.

По словам госпожи Юлии, в Верховной Раде уже зарегистрированы законопроекты о защите публичных данных и о создании Национальной комиссии в сфере защиты персональных данных и доступа к публичной информации. Согласно дорожной карте вступления Украины в ЕС, реформа защиты персональных данных должна заработать до конца 2026 года.

Как закон сейчас работает статья 307 Гражданского кодекса Украины?

Право на сбор, распространение и обработку информации гарантировано статьей 34 Конституции Украины. Но его несколько ограничивает Гражданский кодекс, если это необходимо для защиты прав других лиц и недопущения нарушений общественных, политических, экономических, социальных, духовных, экологических и других прав, свободы и законных интересов людей и юридических лиц.

Гражданский кодекс содержит статью 307, которая предусматривает, что:

физическое лицо может быть снято на фото-, кино-, теле- или видеопленку только с его согласия . Если съемки проводятся открыто на улице, на собраниях, конференциях, митингах и других мероприятиях публичного характера, то распространение контента с изображением людей допускаются;

. Если съемки проводятся открыто на улице, на собраниях, конференциях, митингах и других мероприятиях публичного характера, то распространение контента с изображением людей допускаются; физическое лицо может требовать прекращения их публичного показа в той части, которая касается его личной жизни. Расходы, связанные с демонтажем выставки или записи, возмещаются этим физическим лицом;

съемка физического лица, в том числе тайная, без согласия, может быть проведена только в случаях, установленных законом.

В комментарии 24 Канала заслуженный юрист Украины, управляющий партнер Адвокатского объединения Doctor Law Екатерина Чехунова рассказала, что журналистам, которые работают в медиа, предоставляется право осуществлять письменные, аудио- и видеозаписи с применением необходимых технических средств, за исключением случаев, предусмотренных законом. То есть медийщики имеют право проводить съемку согласно редакционному заданию. В то же время такие права журналистов не является абсолютным и ограничиваются правами человека на приватность, честь, достоинство и защиту персональных данных.

Екатерина Чехунова Управляющий партнер Адвокатского объединения Doctor Law Журналисты не имеют права снимать и распространять изображения лиц: тайно; в местах, где лицо обоснованно ожидает приватности (собственное жилье и т.д.); при отсутствии согласия лица и отсутствии общественного интереса, который преобладал бы право на приватность. Нельзя распространять контент, имеющий сведения о личной и семейной жизни лица без достаточных правовых оснований, определенных статьями 307 – 308 ГК Украины и статьей 32 Конституции Украины.

Стоит заметить, что статья 42 Закона "О медиа" запрещает журналистам и субъектам в сфере медиа обнародовать без письменного согласия хотя бы одного из родителей или других законных представителей ребенка фото ребенка, подвергшегося физическому или сексуальному насилию, а также разглашать любую информацию, которая может способствовать идентификации ребенка, привлеченного к уголовному производству или в отношении которого есть информация о совершении им правонарушения, или касается факта самоубийства ребенка.

По словам адвоката, блогеры и владельцы телеграмм-каналов не имеют статуса журналистов в понимании Закона, поэтому не пользуются специальными журналистскими привилегиями.

Соответственно, на них в полной мере распространяются общие нормы гражданского законодательства по защите изображения физического лица. В частности, согласно статьям 307 – 308 ГК Украины, фотографирование, видеосъемка физического лица, а также публикация его изображения допускаются только с его согласия. Без такого согласия распространение изображения является правомерным только в случаях, определенных законом,

– объяснила Екатерина Чехунова.

Публикация контента с участием людей в таких случаях разрешается, если лицо четко выразило свое согласие на фотографирование. Также эксперт отметила, что правомерным является проведение съемки в публичном месте, если не было оговорок человека относительно этого.

Также нарушение прав не будет, если лицо является публичным, например, политиком или государственным служащим, а контент связан с выполнением им служебных полномочий.

Разрешается съемка и распространение контента, если он используется в интересах национальной безопасности, общественного порядка или защиты прав и свобод других лиц, но при условии, что такое использование пропорционально цели и не нарушает достоинства личности. По словам Екатерины Чехуновой, блогеры и другие люди имеют право снимать и распространять контент, если он представляет предмет общественного интереса и общественность имеет право знать такую информацию.

Что относится к чувствительной информации?

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец напомнил, что чувствительная информация о человеке находится под особой защитой закона. К таким данным относятся сведения о здоровье, биометрические данные, место жительства, семейное положение, религиозные убеждения и другая информация частного характера. Если персональные данные человека незаконно распространили или использовали без его согласия, гражданин может обратиться с жалобой в Офис омбудсмена.

По словам Лубинца, такие обращения рассматриваются в пределах полномочий по защите права на приватность и персональных данных. Также украинцы имеют право требовать удаления или исправления недостоверной информации о себе.