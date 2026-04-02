Які зміни щодо прожаду тютюнових виробів пропонує Комітет Верховної Ради?

На ринку з'явилися нові тютюнові вироби, на які нинішнє законодавство не регулює. Тобто ні продаж неповнолітнім, ні норми реклами в ньому не обмежені. Тому член фракції "Слуга Народу" й голова Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький розповів про законопроєкт зі змінами щодо нікотиновмісних продуктів.

Мова йде про так звані снюси – пігулки, які зроблені з нікотину. Хоч вони й маленькі, але парламентарій наголосив, що нікотин шкідливий у будь-якій кількості. Проте на цей вид продукції законодавство не поширюється, його продаж та реклама не котролюється.

Тому законопроєкт №14110-д має врегулювати наявні проблеми та прирівняти снюси до звичайних сигарет.

Радуцький каже, що Комітет пропонує заборонити продаж тютюнових паучів неповнолітнім, а також посилити контроль за рекламою таких продуктів.

Важливо й те, що законодавчо треба врегулювати й інші порушення. Михайло Радуцький зауважив, що в Україні вдалося зприпинити продаж електронних сигарети, але люди обходять заборону.

Зараз завозять окремо акумулятор, окремо рідину для заправки в електронну цигарку, і продають цю продукцію. Крім того, у нас досі не стандартизовані пачки цигарок, де медичне попередження має покривати 65% зовнішньої передньої та задньої поверхонь одиничної упаковки,

– розповів Радуцький.

Народний депутат додав, що хоча багато хто й каже, що тютновий бізнес поповнює бюджет України. Проте ніхто не враховує, скільки грошей потім витрачається на лікування громадян.

