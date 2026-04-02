Які зміни щодо прожаду тютюнових виробів пропонує Комітет Верховної Ради?
На ринку з'явилися нові тютюнові вироби, на які нинішнє законодавство не регулює. Тобто ні продаж неповнолітнім, ні норми реклами в ньому не обмежені. Тому член фракції "Слуга Народу" й голова Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький розповів про законопроєкт зі змінами щодо нікотиновмісних продуктів.
Мова йде про так звані снюси – пігулки, які зроблені з нікотину. Хоч вони й маленькі, але парламентарій наголосив, що нікотин шкідливий у будь-якій кількості. Проте на цей вид продукції законодавство не поширюється, його продаж та реклама не котролюється.
Тому законопроєкт №14110-д має врегулювати наявні проблеми та прирівняти снюси до звичайних сигарет.
Радуцький каже, що Комітет пропонує заборонити продаж тютюнових паучів неповнолітнім, а також посилити контроль за рекламою таких продуктів.
Важливо й те, що законодавчо треба врегулювати й інші порушення. Михайло Радуцький зауважив, що в Україні вдалося зприпинити продаж електронних сигарети, але люди обходять заборону.
Зараз завозять окремо акумулятор, окремо рідину для заправки в електронну цигарку, і продають цю продукцію. Крім того, у нас досі не стандартизовані пачки цигарок, де медичне попередження має покривати 65% зовнішньої передньої та задньої поверхонь одиничної упаковки,
– розповів Радуцький.
Народний депутат додав, що хоча багато хто й каже, що тютновий бізнес поповнює бюджет України. Проте ніхто не враховує, скільки грошей потім витрачається на лікування громадян.
В Україні змешився легальний ринок тютюну
У березні Бюро економічної безпеки викрило масштабне нелегальне виробництво сигарет у Чернівецькій області. Там майже цілодобово виготовляли до 720 тисяч пачок цигарок. "Підприємство" приносило понад 1 мільярд гривень щомісяця.
Загалом в Україні стрімко падає легальний ринок – приблизно на 10 – 15% щороку. Споживачі переходять на дешеві нелегальні сигарети через різке зростання цін після підвищення акцизів.