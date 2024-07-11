В Україні заборонили продаж сигарет та електронних сигарет з ароматизаторами

З 11 липня з продажу мають зникнути ароматизовані сигарети, тютюн для самокруток, електронні сигарети та рідини до них. Крім того, сигаретні упаковки з неналежним маркуванням також забороняються.

Сигарет з ароматизатором більше не буде

Відомо, що закон щодо охорони здоров’я населення від шкідливого впливу тютюну дав час на реалізацію залишків тютюнових та нікотинових виробів, введених в обіг до набрання чинності відповідних положень не довше ніж 12 місяців з дня набрання чинності закону.

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Станом на 11 липня цей термін закінчився. Відтак від сьогодні заборона набуває сили остаточно.

Сигаретні пачки мають бути з комбінованим медичним попередженням

Тобто на 65% площі сигаретної пачки має бути розміщено зображення хвороб, спричинених курінням, і текст, який застерігає про шкоду та наслідки куріння.

Заборонена низка добавок (наприклад, вітаміни) до тютюнових виробів та е-сигарет, які могли вводити споживачів в оману,

Введені вимоги до складу рідин для е-сигарет,

Також, встановлено вимоги щодо звітності виробників та дистриб’юторів тютюнових виробів та е-сигарет.

Таким чином для курців у продажі залишаться лише сигарети з класичними тютюновими ароматами.

Крім того, одноразові та багаторазові електронні сигарети, поди й рідини до них із вмістом нікотину більше за 20 міліграмів на міліметр зникнуть з продажу. Відтак купити можна буде рідини, що містять менш як 2% нікотину.

Норма законодавства не поширюється на стіки для систем нагрівання тютюну. Крім того, це не стосується сигарил та тютюну для кальянів, окрім тих видів, які можуть використовуватися і для самокруток, і кальянів.



Що забороняється для купівлі / Інфографіка Центру громадського представництва "Життя"