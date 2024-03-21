Через санаційний тиск США дубайські банки згортають бізнес із росіянами

Головний державний банк Дубая закрив російський підрозділ, а також чимало російських рахунків через санкційний тиск з боку США. Про це розповіли представники фінансового сектору в ОАЕ.

Також окрім Emirates NBD, роботу з росіянами почало згортати дубайське відділення єгипетського держбанку Banque Misr, розповіли джерела WSJ.

Читайте також Щоб знищити попит: ЄС запровадить мита на зерно з Росії та Білорусі

Хто потрапив під удар

Бізнесмен, що допомагав Росії торгувати нафтою

Під ударом опинився бізнес азербайджанця Етібара Джамаледдіна огли Еййуба. Бізнесмен відомий тим, що допомагає Кремлю отримувати доходи від продажу нафти, зокрема займається торгівлею та її перевезенням.

Раніше Еййуб працював у компанії Coral Energy з ОАЕ й проживав у Москві, а після повномасштабного вторгнення Росії на територію України швидко сформував мережу компаній, зареєстрованих у Гонконгу та Дубаї.

Наразі відомо про щонайменше пʼять фірм на які записано переважно старі танкери. Вони перевозять великі обсяги російської нафти Urals на яку, до слова, було встановлено граничну ціну у 60 доларів за барель, однак станом на 20 березня її ціна на біржі складає понад 78 доларів за барель, за даними Investing.

Підсанкційний у США Іван Таврін

Emirates NBD почав обслуговувати торгівлю російською нафтою у великих обсягах і відкрив підрозділ роботи з заможними росіянами, які шукають притулку для своїх капіталів. Але в останні місяці США почали чинити сильний тиск на ОАЕ.

Emirates NBD також закрив рахунки бізнесмена та виробника добрив "Уралкалій" Івана Тавріна, який тривалий час працював у телекомунікаційному та медіасекторах.

Після початку війни Росії на території України він став скуповувати бізнес іноземних компаній, які покидають ринок Росії. Варто зауважити, що у грудні 2023 року США запровадили санкції проти Тавріна.