Также кроме Emirates NBD, работу с россиянами начало сворачивать дубайское отделение египетского госбанка Banque Misr, рассказали источники WSJ.

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Кто попал под удар

Бизнесмен, помогавший России торговать нефтью

Под ударом оказался бизнес азербайджанца Этибара Джамаледдина оглы Эййуба. Бизнесмен известен тем, что помогает Кремлю получать доходы от продажи нефти, в частности занимается торговлей и ее перевозкой.

Ранее Эййуб работал в компании Coral Energy из ОАЭ и проживал в Москве, а после полномасштабного вторжения России на территорию Украины быстро сформировал сеть компаний, зарегистрированных в Гонконге и Дубае.

Сейчас известно о по меньшей мере пяти фирмах, на которые записаны преимущественно старые танкеры. Они перевозят большие объемы российской нефти Urals на которую, к слову, была установлена предельная цена в 60 долларов за баррель, однако по состоянию на 20 марта ее цена на бирже составляет более 78 долларов за баррель, по данным Investing.

Вадливо! Emirates NBD начал обслуживать торговлю российской нефтью в больших объемах и открыл подразделение работы с состоятельными россиянами, которые ищут убежища для своих капиталов. Но в последние месяцы США начали оказывать сильное давление на ОАЭ.

Подсанкционный в США Иван Таврин

Emirates NBD также закрыл счета бизнесмена и производителя удобрений "Уралкалий" Ивана Таврина, который долгое время работал в телекоммуникационном и медиасекторах.

После начала войны России на территории Украины он стал скупать бизнес зарубежных компаний, которые покидают рынок России. Стоит заметить, что в декабре 2023 года США ввели санкции против Таврина.