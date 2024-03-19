Какие введут пошлины на зерновые из России и Беларуси
По словам собеседников издания, ожидается, что Еврокомиссия вскоре объявит о введении пошлины в размере 95 евро за каждую тонну зерна из России и Беларуси. Пошлина будет установлена на максимальном уровне, разрешенном правилами ВТО.
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Вместе с тем планируется установление тарифов в размере 50% на семена масличных культур и продукты их переработки. Согласно информации от источников, этот шаг может привести к повышению цен минимум на 50%, что, в свою очередь, приведет к уменьшению спроса.
Ожидается, что Россия может принять ответные меры. Однако она уже запретила большую часть импорта продовольствия из ЕС, а большое количество европейских компаний в этом секторе ушли из страны за последние годы.
Как Россия оказывает давление на зерновой рынок
Представитель Европейского Союза отметил, что цены на зерновые находятся на четырехлетнем минимуме. Вместе с тем Россия выступает "очень конкурентоспособной на зерновых рынках и оказывает значительное давление".
Напомним, что страны ЕС также поддерживают санкции против импорта из России и Беларуси:
- В феврале Латвия ввела односторонний запрет на импорт продуктов питания из России и Беларуси, тогда как Литва объявила об усилении проверок грузов.
- А в марте Сейм Польши принял постановление, в котором призывается к введению санкций на импорт российских и белорусских продуктов питания.