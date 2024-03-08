Санкции на импорт агропродукции из России и Беларуси

В резолюции польский Сейм отмечает, что импорт сельскохозяйственной продукции из России и Республики Беларусь продолжает приносить огромные доходы производителям, торговцам и бюджетам этих стран.

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Депутат Марта Вцисло отметила, что Польша должна убеждать все европейское сообщество противостоять режимам и быть солидарными с Украиной.

Резолюция отвечает потребностям польских и европейских фермеров, является голосом польского парламента, и одновременно усиливает позицию польского правительства в переговорах с Европейским Союзом. Документ призывает Евросоюз вернуться к правилам, которые действовали в торговле с Украиной и другими странами вне Сообщества до начала полномасштабной войны, что соответствует основным требованиям польских фермеров,

– отметил Вцисло.

Ранее Bloomberg, ссылаясь на заявление премьер-министра Польши Дональда Туска, писал, что страна планирует проанализирует последствия решения Латвии запретить импорт российских продуктов питания и не исключает, что сама предпримет соответствующие шаги.

Также Туск во время мартовской пресс-конференции в Вильнюсе подчеркивал, что усиление санкций важно для обеспечения безопасности сельскохозяйственного рынка Польши и Европы в целом.