Санкції на імпорт агропродукції з Росії та Білорусі

У резолюції польський Сейм зазначає, що імпорт сільськогосподарської продукції з Росії та Республіки Білорусь продовжує приносити величезні доходи виробникам, торговцям і бюджетам цих країн.

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Депутат Марта Вцісло зазначила, що Польща повинна переконувати всю європейську спільноту протистояти режимам і бути солідарними з Україною.

Резолюція відповідає потребам польських та європейських фермерів, є голосом польського парламенту, а водночас посилює позицію польського уряду у переговорах з Європейським Союзом. Документ закликає Євросоюз повернутися до правил, які діяли в торгівлі з Україною та іншими країнами з-поза Спільноти до початку повномасштабної війни, що відповідає основним вимогам польських фермерів,

– зазначив Вцісло.

Раніше Bloomberg, посилаючись на заяву прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска, писав, що країна планує проаналізує наслідки рішення Латвії заборонити імпорт російських продуктів харчування і не виключає, що сама зробить відповідні кроки.

Також Туск під час березневої пресконференції у Вільнюсі підкреслював, що посилення санкцій важливе для гарантування безпеки сільськогосподарського ринку Польщі та Європи загалом.