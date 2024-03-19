Які введуть мита на зернові з Росії та Білорусі

За словами співрозмовників видання, очікується, що Єврокомісія незабаром оголосить про введення мита у розмірі 95 євро за кожну тонну зерна із Росії та Білорусі. Мито буде встановлене на максимальному рівні, дозволеному правилами СОТ.

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Разом з тим планується встановлення тарифів у розмірі 50% на насіння олійних культур та продукти їх переробки. Згідно з інформацією від джерел, цей крок може призвести до підвищення цін мінімум на 50%, що, своєю чергою, призведе до зменшення попиту.

Цікаво! Євросоюз виробляє понад 300 мільйонів тонн зернових та олійних культур на рік і є нетто-експортером перших, а тому не має потреби в російському та білоруському імпорті.

Очікується, що Росія може вжити заходи у відповідь. Проте, вона вже заборонила більшу частину імпорту продовольства з ЄС, а велика кількість європейських компаній у цьому секторі пішли з країни за останні роки.

Як Росія чинить тиск на зерновий ринок

Представник Європейського Союзу зауважив, що ціни на зернові перебувають на чотирирічному мінімумі. Разом з тим, Росія виступає "дуже конкурентоспроможною на зернових ринках і чинить значний тиск".

Нагадаємо, що країни ЄС також підтримують санкції проти імпорту з Росії та Білорусі:

У лютому Латвія ввела односторонню заборону на імпорт продуктів харчування з Росії та Білорусі, тоді як Литва оголосила про посилення перевірок вантажів.

А у березні Сейм Польщі прийняв постанову, у якій закликається до введення санкцій на імпорт російських і білоруських продуктів харчування.

Зауважте! У 2023 році імпорт з Росії зернових, олійних культур та їхніх похідних сягнув рекордних 4 мільйонів тонн, що становить 1% від загального споживання в ЄС.