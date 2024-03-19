Які введуть мита на зернові з Росії та Білорусі
За словами співрозмовників видання, очікується, що Єврокомісія незабаром оголосить про введення мита у розмірі 95 євро за кожну тонну зерна із Росії та Білорусі. Мито буде встановлене на максимальному рівні, дозволеному правилами СОТ.
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Разом з тим планується встановлення тарифів у розмірі 50% на насіння олійних культур та продукти їх переробки. Згідно з інформацією від джерел, цей крок може призвести до підвищення цін мінімум на 50%, що, своєю чергою, призведе до зменшення попиту.
Очікується, що Росія може вжити заходи у відповідь. Проте, вона вже заборонила більшу частину імпорту продовольства з ЄС, а велика кількість європейських компаній у цьому секторі пішли з країни за останні роки.
Як Росія чинить тиск на зерновий ринок
Представник Європейського Союзу зауважив, що ціни на зернові перебувають на чотирирічному мінімумі. Разом з тим, Росія виступає "дуже конкурентоспроможною на зернових ринках і чинить значний тиск".
Нагадаємо, що країни ЄС також підтримують санкції проти імпорту з Росії та Білорусі:
- У лютому Латвія ввела односторонню заборону на імпорт продуктів харчування з Росії та Білорусі, тоді як Литва оголосила про посилення перевірок вантажів.
- А у березні Сейм Польщі прийняв постанову, у якій закликається до введення санкцій на імпорт російських і білоруських продуктів харчування.