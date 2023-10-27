EVA та Varus об'єднаються в одну велику корпорацію: як на злиття відреагував АМКУ

Компанії EVA та Varus планують оформити з'єднання. Нова корпорація буде налічувати аж 17 бізнесів.

Нова велика корпорація в Україні

Співвласник мереж EVA та Varus Руслан Шостак повідомив, що ці дві компанії незабаром увійдуть в нову корпорацію. Вона матиме назву "Тервін" та об'єднає багато брендів.

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Антимонопольний комітет України дав свій дозвіл на створення компанії. Відповідне рішення АМКУ прийняв 26 жовтня.

До "Тервін" увійдуть 17 компаній, якими керує Руслан Шостак: ТОВ "Омега", "Руш", "Тервін Груп", "Тіксід", "Таврія Хаб", "Миттєва", "Формсайт", "Дігамма", "Мілтон-Груп", "Салтора Плюс", "Фірма "Аріант", "Нове Будівництво 2017", "Альтаір Д", "Апекс Н", "Аспект Д", "Латтеро", БО "Благодійний фонд Руслана Шостака".

Розвивати бізнес легше, якщо під рукою власне авто, що відповідає вашому стилю життя. Так, бестселер Škoda Octavia – це баланс комфорту та функціональності. Нічого зайвого, тільки найкращі рішення, щоб полегшити щоденну бізнес-рутину. Матричні фари, бездротове підключення телефону, Front Assist та Cruise Control, тризонне кондиціювання та вибір режиму руху – це далеко не повний список “фішок”, які дозволять насолоджуватися кожною поїздкою.

На думку самого бізнесмена, це об'єднання є запланованим та довзолить підвищити ефективність компаній. Зокрема, стане набагато легше здійснювати операційну діяльність та керувати активами. Загалом у згаданих компаніях працює близько 30 тисяч людей.

Цікаво! Продуктову мережу Varus Руслан Шостак та Валерій Кіптик заснували у Дніпрі у 2003 році. Паралельно з цим вони взялися розвивати мережу EVA.

Сумарні активи нової корпорації оцінюють у 1,6 мільярда доларів. У 2023 році компаніям вдалося заробити 1,7 мільярда доларів.

Раніше АРМА передало "Крайтекс-Сервіс" Руслана Шостака і Валерія Кіптика право керувати компанією "Вінницяпобутхім", яка до повномасштабної війни надежала російській "Нєвской космєтікє". Шостак та Кіптик пообіцяли кожного місяця окрім податків платити у бюджет ще 3,75 мільйона гривень.