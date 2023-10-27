Нова велика корпорація в Україні
Співвласник мереж EVA та Varus Руслан Шостак повідомив, що ці дві компанії незабаром увійдуть в нову корпорацію. Вона матиме назву "Тервін" та об'єднає багато брендів.
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Антимонопольний комітет України дав свій дозвіл на створення компанії. Відповідне рішення АМКУ прийняв 26 жовтня.
До "Тервін" увійдуть 17 компаній, якими керує Руслан Шостак: ТОВ "Омега", "Руш", "Тервін Груп", "Тіксід", "Таврія Хаб", "Миттєва", "Формсайт", "Дігамма", "Мілтон-Груп", "Салтора Плюс", "Фірма "Аріант", "Нове Будівництво 2017", "Альтаір Д", "Апекс Н", "Аспект Д", "Латтеро", БО "Благодійний фонд Руслана Шостака".
На думку самого бізнесмена, це об'єднання є запланованим та довзолить підвищити ефективність компаній. Зокрема, стане набагато легше здійснювати операційну діяльність та керувати активами. Загалом у згаданих компаніях працює близько 30 тисяч людей.
Сумарні активи нової корпорації оцінюють у 1,6 мільярда доларів. У 2023 році компаніям вдалося заробити 1,7 мільярда доларів.
Раніше АРМА передало "Крайтекс-Сервіс" Руслана Шостака і Валерія Кіптика право керувати компанією "Вінницяпобутхім", яка до повномасштабної війни надежала російській "Нєвской космєтікє". Шостак та Кіптик пообіцяли кожного місяця окрім податків платити у бюджет ще 3,75 мільйона гривень.