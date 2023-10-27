Новая крупная корпорация в Украине

Совладелец сетей EVA и Varus Руслан Шостак сообщил, что эти две компании вскоре войдут в новую корпорацию. Она будет называться "Тервин" и объединит многие бренды.

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Антимонопольный комитет Украины дал свое разрешение на создание компании. Соответствующее решение АМКУ приняло 26 октября.

В "Тервин" войдут 17 компаний, которыми управляет Руслан Шостак: ООО "Омега", "Руш", "Тервин Групп", "Тиксид", "Таврия Хаб", "Мгновенная", "Формсайт", "Дигамма", "Милтон" -Групп", "Салтора Плюс", "Фирма "Ариант", "Новое Строительство 2017", "Альтаир Д", "Апекс Н", "Аспект Д", "Латтеро", БО "Благотворительный фонд Руслана Шостака".

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По мнению самого бизнесмена, это объединение запланировано и позволит повысить эффективность компаний. В частности, станет гораздо легче осуществлять операционную деятельность и управлять активами. В общей сложности в упомянутых компаниях работает около 30 тысяч человек.

Интересно! Продуктовую сеть Varus Руслан Шостак и Валерий Киптик основали в Днепре в 2003 году. Параллельно с этим они принялись развивать сеть EVA.

Суммарные активы новой корпорации оценивают в 1,6 млрд долларов. В 2023 году компаниям удалось заработать 1,7 миллиарда долларов.

Ранее АРМА передало "Крайтекс-Сервис" Руслана Шостака и Валерия Киптика право управлять компанией "Винницабытхим", которая до полномасштабной войны надевала российскую "Невскую косметику". Шостак и Киптик пообещали каждый месяц, кроме налогов, платить в бюджет еще 3,75 миллиона гривен.