Що впливає на розмір пенсії та за яких умов вона може бути вищою

Щоб збільшити свої майбутні виплати, громадяни повинні бути офіційно працевлаштовані та мати необхідний страховий стаж. Крім того, вони мають можливість робити добровільні внески для подальшого збільшення своєї пенсії.

Як збільшити розмір пенсії

Кожен офіційно відпрацьований рік додається до стажу та впливає на розмір пенсії. Про це нагадали в Міністерстві соціальної політики України, інформує 24 Канал.

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Сума пенсії також залежить від сплаченого ЄСВ, який буде рости залежно від розміру заробітної плати. відповідно – чим більше внесок, тим вища пенсія.

Сплата податків має бути прозорою

У відомстві зазначили, що за даними звіту, за 9 місяців 2024 року понад 57 тисяч робочих місць було виведено з тіні (тобто, вони почали сплачувати податки).

"Це забезпечило додаткові надходження до ПФУ у 97 мільйонів гривень єдиного внеску", – ідеться у повідомленні Мінсоцполітики.

Ці внески не лише гарантують пенсійні права працівникам, що їх сплачують, а й впливають на виплати нинішнім пенсіонерам.