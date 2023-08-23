Спрацювали санкції: фармацевтичний гігант з Японії негайно йде з російського ринку

Відтік іноземного капіталу з ринку окупантів починає набирати більших обертів. Ризики від роботи з агресором стають вищими навіть за найбільш оптимістичні прогнози прибутків.

Росіяни повідомляють про те, що японський конгломерат Takeda продаватиме свій фармацевтичний завод у Ярославлі. Покупцем повинен стати найбільший виробник антибіотиків на ринку окупантів "Р-фарм", яким володіє олігарх Алєксєй Рєпік.

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Джерела, близькі до обох компаній, стверджують, що перемовини вже на етапі обговорення ціни угоди. Takeda намагається виручити бодай щось наближене до ринкової вартості об'єкта, але загроза санкційних обмежень спонукає японців не переводити переговори у тривалий процес.

До речі! Найбільша мережа піцерій оголосила, що також йде з Росії . Продати бізнес не вдалося, тому компанія почала процес оформлення банкрутства.

Вартість заводу Takeda у Росії складає близько 10 мільярдів рублів, компанія хоче отримати бодай половину з цієї суми. Інтерес до об'єкта "Фармстандарту" Віктора Харітоніна може повпливати на переговори.

Потужність заводу – 90 мільйонів ампул та 3 мільярди таблеток на рік. Тут роблять препарати ля лікування онкологічних, гастроентерологічних, неврологічних та рідкісних захворювань.