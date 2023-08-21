Головний франчайзинг Domino's Pizza, який діє на території Росії, оголосив про важливі зміни. Йдеться про фірму DP Eurasia, який також працює у Туреччині, Азербайджані та Грузії.

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Domino's Pizza покидає Росію

Її дочірня компанія DPRussia робить перші кроки у процесі оформлення банкрутства. Річ у тому, що власник не зміг продати свій бізнес на території держави-агресорки. Відтак ця група просто припинить своє існування у Росії. Хоча компанія існувала на цьому ринку з 1998 року. Уже за 20 років у Росії нараховували 179 закладів цієї мережі.

Що таке франчайзинг Це форма співпраці між юридично та фінансово незалежними сторонами, в рамках якої одна сторона, що володіє успішним бізнесом, відомою торговою маркою, комерційними таємницями та іншими нематеріальними активами, дозволяє іншій стороні користуватися цією системою на певних умовах.

Важливо додати, що Domino's Pizza – це найбільша мережа піцерій у світі. Заклади цього бренду можна знайти у 85 країнах. Зокрема, ця компанія Domino's Pizza присутня й в Україні.