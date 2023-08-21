Главный франчайзинг Domino's Pizza, действующий на территории России, объявил о важных изменениях. Речь идет о фирме DP Eurasia, также работающей в Турции, Азербайджане и Грузии.

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Domino's Pizza покидает Россию

Ее дочерняя компания DPRussia делает первые шаги в процессе оформления. банкротство. Дело в том, что владелец не смог продать свой бизнес на территории государства-агрессорки. Следовательно, эта группа просто прекратит свое существование в России. Хотя компания существовала на этом рынке с 1998 года. Уже через 20 лет в России насчитывали 179 заведений этой сети.

Что такое франчайзинг Это форма сотрудничества между юридически и финансово независимыми сторонами, в рамках которой одна сторона, обладающая успешным бизнесом, известной торговой маркой, коммерческими тайнами и другими нематериальными активами, позволяет другой стороне использовать эту систему на определенных условиях.

Важно добавить, что Domino's Pizza – это самая большая сеть пиццерий в мире. Заведения этого бренда можно найти в 85 странах. В частности, компания Domino's Pizza присутствует и в Украине.