Російський філіал Raiffeisen Bank International підготував росіянам особливий подарунок до початку нового навчального року. Щоправда, громадянам країни-окупанта він навряд чи дуже сподобається.
Читайте також Техгігант з Китаю став спонсором війни проти України: ключові деталі
Шалена комісія за доларові надходження
Як повідомили у російській філії банку, з 1 вересня з клієнтів у разі доларових надходжень з інших банків буде стягуватися комісія аж у 50%. Мінімальний розмір комісії банк встановив на рівні 1000 доларів, максимальний – 10 тисяч доларів.
Раніше банк встановив заборонну комісію на отримання валютних переказів для клієнтів-фізосіб на рівні 500 доларів. Тепер умови комісії поширюються абсолютно на всі вхідні валютні грошові перекази.
У самому банку заявляють, що змушені йти на такий крок через зміну ринкових умов. Фінустанова рекомендує окупантам шукати інші способи отримання валютних надходжень.
Нагадаємо, "Райффайзен Банк" затягує відхід з російського ринку та дуже сподівається дочекатися завершення війни. Окрім того, банк звітував про збільшення доходів від роботи на російському ринку. Європейський центральний банк вимагає від "Райффайзена" бодай якогось плану виходу з ринку окупантів, але жодної адекватної відповіді наразі не отримав.