Російський філіал Raiffeisen Bank International підготував росіянам особливий подарунок до початку нового навчального року. Щоправда, громадянам країни-окупанта він навряд чи дуже сподобається.

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Шалена комісія за доларові надходження

Як повідомили у російській філії банку, з 1 вересня з клієнтів у разі доларових надходжень з інших банків буде стягуватися комісія аж у 50%. Мінімальний розмір комісії банк встановив на рівні 1000 доларів, максимальний – 10 тисяч доларів.

Раніше банк встановив заборонну комісію на отримання валютних переказів для клієнтів-фізосіб на рівні 500 доларів. Тепер умови комісії поширюються абсолютно на всі вхідні валютні грошові перекази.

До речі! Раніше повідомлялося, що рішення залишитися на ринку окупантів прийняв бренд Hugo Boss. Компанія просто змінить формат торгівлі та буде орієнтуватися на оптову діяльність.

У самому банку заявляють, що змушені йти на такий крок через зміну ринкових умов. Фінустанова рекомендує окупантам шукати інші способи отримання валютних надходжень.

Нагадаємо, "Райффайзен Банк" затягує відхід з російського ринку та дуже сподівається дочекатися завершення війни. Окрім того, банк звітував про збільшення доходів від роботи на російському ринку. Європейський центральний банк вимагає від "Райффайзена" бодай якогось плану виходу з ринку окупантів, але жодної адекватної відповіді наразі не отримав.