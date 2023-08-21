Российский филиал Raiffeisen Bank International подготовил россиянам особый подарок к началу нового учебного года. Правда, гражданам страны-оккупанта он вряд ли понравится.
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Безумная комиссия за долларовые поступления
Как сообщили в российском филиале банка, с 1 сентября с клиентов в случае долларовых поступлений с других банков будет взиматься комиссия в 50%. Минимальный размер комиссии банк установил на уровне 1000 долларов, максимальный – 10 тысяч долларов.
Ранее банк установил запретительную комиссию на получение валютных переводов для клиентов-физлиц на уровне 500 долларов. Теперь условия комиссии распространяются абсолютно на все входящие валютные денежные переводы.
В самом банке заявляют, что вынуждены идти на такой шаг из-за изменения рыночных условий. Финучреждение рекомендует оккупантам искать другие способы получения валютных поступлений.
Напомним, Райффайзен Банк затягивает уход с российского рынка и очень надеется дождаться завершения войны. Кроме того, банк отчитывался об увеличении доходов от работы на российском рынке. Европейский центральный банк требует от "Райффайзена" хоть какого-то плана выхода с рынка оккупантов, но ни одного адекватного ответа пока не получил.