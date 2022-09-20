Другий пішов: ФДМУ продав спиртзавод на Тернопільщині компанії народного депутата

Фонд держмайна 20 вересня завершив другий аукціон, що відбувся за оновленими правилами. На приватизацію було виставлено Марилівський спиртзавод, розташований у селищі Нагірянка Тернопільської області.

У пресрелізі ФДМУ переможець аукціону не згадується, проте на сайті Prozorro.Продажі вказано, що новим власником активів заводу стане ТОВ "Вітагро Енерджі", яке належить Сергію Лабазюку – депутату Верховної Ради трьох останніх скликань та засновнику агрохолдингу VitAgro. Днем раніше Фонд держмайна вже пустив з молотка Кобиловолоцький завод, що також розташовується на Тернопільщині.

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Результати аукціону

Переможна ставка за активи Марилівського спиртзаводу склала 150 мільйонів гривень – це майже втричі більше, ніж стартова ціна лота у 54,3 мільйона гривень. Загалом за активи підприємства боролися 4 учасники.

Новий власник отримає підприємство з основним технологічним обладнанням, до якого під'єднані усі необхідні комунікації. У вартість загалом входять виробничі приміщення та устаткування, зерновий склад та 12 одиниць транспорту.

Додамо, що Марилівський спиртовий завод був заснований ще 1921 року, а востаннє його модернізація відбулась у 2018 році. Раніше підприємство призупинило свою профільну діяльність, а саме виробництво спиртів етилового ректифікованого та денатурованого.

До слова, переможець повинен сплатити кінцеву суму протягом 20 робочих днів з моменту формування протоколу торгів. Якщо оплата не надійде, право купівлі лота перейде до ТОВ "Форчунер Ріелті", яке запропонувало за активи заводу на 1 тисячу гривень менше.

Зауважимо, що це друга спроба Фонду держмайна продати Марилівський спиртзавод. У листопаді 2020 року найбільший молдавський виробник етилового спирту ZERNOFF запропонував за підприємство 120 мільйонів гривень, проте потім відмовився купувати його начебто через значну розбіжність фактичної кількості майна із заявленою в електронному лоті.