Українцям розіслали фейкові повідомлення від "Нової пошти": що робити, якщо відкрили вкладення

"Нова пошта" попередила своїх клієнтів про фейкові повідомленні нібито від імені поштового оператора про заборгованість перед компанією.

Українці отримали фейкові листи

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу "Нової пошти". Компанія попередила, що ці листи не мають жодного стосунку до "Нової пошти".

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Зазначають, що підрозділ кібербезпеки компанії вже працює над блокуванням мережі серверів, з яких відбуваються розсилки. А ось українцям нагадали про правила кібербезпеки.

Передусім радять перевіряти адресу відправника, а також не слід відкривати листи від незнайомих відправників і не переходити за посиланнями.

Важливо! Оригінальні листи від "Нової пошти" приходять тільки з офіційних доменів. Звертайте увагу на підозрілі зміни в написанні.

Що робити, якщо ви відкрили лист

Якщо ви відкрили лист або вкладення – якомога швидше змініть паролі на ваших акаунтах і перевірте, чи немає у вас інших активних сесій. Якщо виявили підозрілу активність, завершіть усі невідомі сесії через налаштування безпеки ваших акаунтів.

Подбайте про безпеку

Увімкніть двофакторну аутентифікацію для вашої електронної пошти, щоб захистити акаунт від несанкціонованого доступу.

Якщо ви отримали такий лист — перемістіть його у спам і видаліть. Це допоможе зменшити ризик повторної розсилки та захистить інших користувачів.